До того ж утримання восьминога в неволі може негативно впливати на його стан і добробут. Про це пише Treehugger.

Чи є восьминіг хорошим домашнім улюбленцем?

Восьминоги дедалі частіше з’являються в домашніх акваріумах, адже вражають своїм інтелектом і незвичайною поведінкою. Проте за зовнішньою екзотикою приховується складний і вимогливий догляд, який під силу далеко не кожному. Експерти наголошують: попри популярність, ці тварини не є хорошим вибором для більшості людей.

Восьминоги вважаються одними з найрозумніших безхребетних у світі. Вони здатні розпізнавати людей, вирішувати логічні задачі та навіть взаємодіяти з предметами у своєму середовищі. Деякі власники зазначають, що їхні улюбленці відкривають банки, граються з іграшками та демонструють індивідуальну поведінку.

Одна з власниць восьминогів зазначає:

Види, що утримуються вдома, часто насолоджуються короткими погладжуваннями, якщо звикають до людей. Водночас це більше схоже на реакцію на подразник, ніж на справжню прихильність,

– каже жінка.

Восьминоги також можуть впізнавати людей і по-різному з ними взаємодіяти, що створює ілюзію "контакту" з улюбленцем. Проте це не означає, що тварина комфортно почувається в неволі.

Які є мінуси у триманні восьминога як улюбленця?

Як пише RedFin, утримання восьминога – це дорогий і трудомісткий процес. Для нього потрібен великий акваріум об’ємом щонайменше 55 – 70 галонів, потужна система фільтрації та герметична кришка. Останнє особливо важливо, адже восьминоги відомі своєю здатністю втекти навіть через найменші отвори.

Окрему проблему становить годування. Ці тварини є хижаками та потребують живої їжі: креветок, крабів або раків, яких часто доводиться утримувати в окремому резервуарі. Ще одним викликом є якість води. Восьминоги дуже чутливі до змін середовища, тому власник повинен постійно контролювати рівень pH, чистоту та температуру води.

Восьминоги дуже неохайні в їжі, і якість води швидко погіршується. Якщо не забезпечити належну фільтрацію, вони довго не проживуть,

– пояснюють власники таких тварин.

Попри високий інтелект, восьминоги погано адаптуються до життя в акваріумах. Більшість із них виловлюють у дикій природі, і саме там їм найкраще. У замкненому просторі ці тварини часто нудьгують і можуть демонструвати ознаки стресу. Експерти наголошують, що навіть добре облаштований акваріум не здатен повністю відтворити природне середовище.

До того ж багато видів ведуть нічний спосіб життя. Вдень вони ховаються у схованках, тому власники можуть рідко бачити свого улюбленця активним.

Ще один суттєвий мінус – тривалість життя восьминогів. Навіть за ідеальних умов вони зазвичай живуть лише один-два роки. Це означає, що всі витрати та зусилля часто не виправдовуються тривалим досвідом взаємодії. Крім того, ці тварини потребують постійної уваги та інтелектуального стимулювання. Без цього вони швидко втрачають активність і можуть навіть шкодити собі.

