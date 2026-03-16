Похож на маленького леопарда и стоит десятки тысяч долларов: что известно о котах породы саванна

Порода саванна возникла в результате скрещивания домашней кошки с диким африканским сервалом. Такие животные известны высоким интеллектом, активностью и сильным охотничьим инстинктом.

Из-за своей редкости котята этой породы могут стоить десятки тысяч долларов. Об этом пишет Cats.com.

Как появилась порода?

История этой породы началась в 1986 году в США. Именно тогда от скрещивания домашней кошки и африканского сервала родился котенок, который получил имя Саванна. Именно это название впоследствии закрепилось за новой породой.

Со временем заводчики заинтересовались необычным сочетанием дикой внешности и домашнего характера, поэтому начали целенаправленно разводить таких животных.

В конце 1990-х годов был разработан стандарт породы, а впоследствии ее официально признала The International Cat Association. С тех пор саванны могут участвовать в выставках и постепенно приобретают популярность в разных странах мира.

Как выглядят и какой характер имеют эти кошки?

Внешность саванны действительно напоминает дикого хищника. Эти коты имеют стройное вытянутое тело, длинные ноги и большие вертикальные уши. Шерсть у них короткая или средней длины, а характерный пятнистый окрас делает их похожими на маленьких леопардов.

Взрослые саванны могут достигать примерно 25 – 33 сантиметров в высоту, а их вес обычно составляет от 4 до 7 килограммов. В то же время из-за длинных лап и пропорций тела они часто кажутся значительно больше, чем есть на самом деле. Особенно большими бывают представители первых поколений, которые имеют больше генов дикого сервала.

Несмотря на хищную внешность, саванны могут быть очень социальными и привязанными к хозяевам. Они известны своим высоким интеллектом, любознательностью и энергичностью. Такие коты любят много двигаться, активно играть и исследовать окружающее пространство.

Многие владельцы отмечают, что саванны легко обучаются различным командам и даже могут открывать двери или шкафы. Они также часто издают разнообразные звуки, будто пытаются "общаться" с людьми.

Еще одна необычная черта этой породы – любовь к воде. В отличие от большинства котов, саванны могут с интересом играть со струей воды или даже залезать в ванну.

Сколько стоят коты этой породы?

Саванна считается одной из самых дорогих пород кошек в мире. Стоимость котят в значительной степени зависит от поколения и родословной. Чем ближе животное по генетике к дикому сервалу, тем дороже оно будет.

В среднем цена на котят на платформе "ОЛХ" может колебаться от примерно 1500 до 25 тысяч долларов. Из-за такой высокой стоимости и сложности разведения саванны остаются довольно редкими домашними любимцами.

Котята породы саванна в Украине / Скриншот с платформы "ОЛХ"

Обычно при надлежащем уходе эти кошки могут прожить от 12 до 15 лет и считаются достаточно здоровой породой.

В то же время кроме покупки кошки стоит учитывать и недешевый уход за ним в будущем. В частности саваннам рекомендуют сбалансированное питание с высоким содержанием белка, регулярный уход за когтями и периодическое расчесывание шерсти. Некоторых представителей этой породы даже приучают гулять на поводке, чтобы они могли тратить больше энергии на прогулках.

Хотя шерсть саванны не требует сложного ухода, эти животные требуют много внимания и активности. Владельцам стоит регулярно играть с любимцем, обеспечивать ему достаточно пространства для движения и разнообразные игрушки.

