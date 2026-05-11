"Настоящие боевые танки и монстры": кинолог назвал 3 породы собак, которые не стоит заводить семьям

Американский кинолог и тренер служебных собак Гаррет Винг назвал три породы собак, которые, по его словам, не подходят для большинства людей и семей. Специалист объяснил, что они требуют чрезвычайно большого опыта в воспитании животных.

Основатель школы дрессировки собак American Standard Dog Training отмечает, что именно эти породы требуют серьезной дрессуры и контроля.

Какие породы собак не "семейные"?

Американский кинолог Гаррет Винг поделился собственным списком пород, которые он "никогда не рекомендовал бы" большинству людей.

По словам тренера, который более 20 лет работал с полицейскими и служебными собаками, некоторые крупные породы могут быть слишком сложными для содержания в обычных семейных условиях.

Первой породой, которую кинолог назвал проблемной для большинства владельцев, стал тибетский мастиф. Он описал собаку как "монстра".

Это собака-монстр, способна убить целую стаю волков,

– заявил Гаррет Винг.

Тибетский мастиф / Фото "Канва"

Тренер отметил, что тибетские мастифы известны своим упрямством, независимостью и сложностью в дрессировке. По его словам, такая порода больше подходит для охраны скота или больших территорий, а не для жизни в типичном частном доме или квартире.

Второй породой в списке стал немецкий дог. Хотя кинолог признал, что эти собаки часто имеют спокойный и дружественный характер, он отметил их гигантские размеры.

По словам Винга, владельцам приходится фактически перестраивать свой быт под такую собаку: покупать сверхбольшие клетки, менять расположение мебели и продумывать каждый аспект содержания.

Это полностью меняет ваш образ жизни. Собака просто слишком большая для большинства домов,

– объяснил кинолог.

Немецкий дог / Фото "Канва"

Больше всего предостережений специалист высказал относительно кане-корсо. Итальянская порода мастифов исторически использовалась для охраны и охоты на крупную дичь.

Кане-корсо / Фото "Канва"

Гаррет Винг назвал этих собак "настоящими боевыми танками". По словам тренера, кане-корсо требуют очень жесткой дисциплины, постоянного контроля и профессиональной дрессуры. Он отметил, что такая порода не подходит примерно для 99,9% людей.

"Это слишком много собаки для большинства людей. Вам не нужен такой пес в обычном пригороде", – отметил кинолог.

Как долго надо дрессировать собаку, чтобы изменить ее характер?

Профессиональные кинологи и ветеринарные специалисты объясняют, что дрессировка способна существенно скорректировать поведение собаки, однако не может полностью изменить ее природный темперамент.

Эксперты отмечают: собака может научиться контролировать агрессию, страх или чрезмерную возбудимость, но базовые черты характера часто остаются на всю жизнь.

По словам специалистов, первые результаты от регулярных тренировок можно увидеть уже через 2 – 6 недель. В то же время для формирования стабильного поведения требуется значительно более длительное время – от нескольких месяцев до года постоянной работы. Особенно важным периодом для формирования характера считается ранняя социализация щенков.

Исследование Университета Вены и Университета Берна показало, что правильные тренировки в возрасте от 3 до 12 недель помогают собакам лучше реагировать на стресс и новые раздражители. В то же время ученые отметили, что для долговременного эффекта тренировки нужно продолжать регулярно.

Специалисты объясняют, что скорость изменений зависит сразу от нескольких факторов:

породы собаки; возраста;

уровня социализации;

предыдущего опыта;

условий жизни;

последовательности дрессировки.

Например, молодые собаки учатся быстрее, тогда как взрослым животным с травматическим опытом может потребоваться значительно больше времени для коррекции поведения.

Кинологи также отмечают важность правильной реакции владельца во время обучения. Исследование Journal of Veterinary Behavior показало, что даже задержка команды или поощрения на 1 – 2 секунды существенно ухудшает эффективность обучения собак.

Эксперты советуют владельцам не ждать мгновенных результатов. Агрессия, страх или упрямство не исчезают за несколько занятий, особенно если поведенческая проблема формировалась годами. В большинстве случаев речь идет не об "изменении характера", а о формировании новых моделей поведения и доверия между собакой и человеком.

