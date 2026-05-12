5 вещей, которые обязательно надо знать перед тем как поехать в долгий отпуск с котом или собакой

Путешествие с домашним любимцем может стать комфортным и безопасным, если правильно подготовить животное к дороге заранее. В частности, особое внимание советуют уделять переноске, температуре в авто и аптечке для четвероногого пассажира.

Об этом в комментарии "УП. Жизнь" рассказала ветеринарный врач Евгения Михайловская.

Как подготовить животное к путешествию?

Ветеринарный врач объясняет, что подготовку к путешествиям следует начинать еще с момента появления животного дома. Это является частью социализации, которая помогает собаке или коту спокойнее реагировать на транспорт, новые места и смену обстановки.

По словам Евгении Михайловской, лучше всего начинать с коротких поездок автомобилем или общественным транспортом. Это позволяет постепенно снизить уровень стресса и сформировать у животного положительный опыт.

Особенно важно заранее приучить питомца к переноске или транспортному боксу.

Надо приучить животное к пребыванию в переноске – она должна восприниматься как нечто комфортное, приятное, безопасное,

– объяснила ветеринарка.

Специалист советует оставлять переноску дома в открытом доступе, класть внутрь лакомства или игрушки, чтобы животное воспринимало ее как безопасное место, а не источник стресса.

Как правильно перевозить кота или собаку?

Перед поездкой с домашним любимцем владельцам советуют заранее ознакомиться с правилами перевозки животных в конкретном виде транспорта. Как отмечают ветеринары Petslike, в большинстве случаев для кошек и собак обязательными являются переноски, контейнеры или специальные средства фиксации.

Во время авиаперелетов правила устанавливают сами авиакомпании. Животных могут перевозить как в салоне самолета, так и в багажном отсеке – в зависимости от их веса и размера. При этом использование контейнера или специального бокса является обязательным, а стоимость перевозки обычно зависит от общего веса животного вместе с переноской.

Для путешествий поездом владельцы животных часто выбирают купейные вагоны, поскольку они менее стрессовые для любимцев. Большие собаки должны быть в намордниках и на поводках, а маленьких животных необходимо перевозить в контейнерах или сумках-переносках.

В автобусах правила перевозки могут отличаться в зависимости от перевозчика, однако обычно также нужны поводок, намордник или переноска. В метро же с большими собаками могут возникнуть ограничения из-за значительного скопления людей.

Особое внимание ветеринары обращают на перевозку животных в автомобилях. Коты должны путешествовать исключительно в переносках или контейнерах.

Для собак возможны различные варианты перевозки:

переноска;

автокресло;

специальный гамак;

отдельное место с лежанкой или покрывалом.

Даже большие собаки должны быть надежно зафиксированы во время движения автомобиля. Также стоит делать остановки каждые несколько часов, чтобы собака могла пройтись, попить воды и немного отдохнуть во время длительной дороги.

Что надо взять в дорогу?

По словам врача, перед поездкой не стоит оставлять животное голодным. Это распространенная ошибка владельцев, которая может только ухудшить самочувствие любимца.

Оптимально покормить кота или собаку примерно за два часа до выезда. При этом лучше давать небольшие порции пищи, чтобы не перегружать пищеварительную систему.

В дорогу также стоит взять:

воду;

миску;

лакомство;

корм;

пеленки;

игрушки;

поводок;

салфетки.

Перед длительной поездкой ветеринарка советует собрать отдельную аптечку для животного.

В нее стоит положить:

антисептик без спирта;

физраствор;

бинты;

повязки;

препараты от аллергии;

лекарства против рвоты и диареи;

обезболивающие и противовоспалительные препараты, согласованные с ветеринаром.

Отдельно специалист отметила: человеческие препараты могут быть смертельно опасными для животных.

"Ни в коем случае не используйте препараты гуманной медицины – наиболее популярные ибупрофен и парацетамол являются токсичными для кошек и собак", – подчеркнула ветеринарка.

Как понять, что животному плохо в дороге?

О стрессе или плохом самочувствии любимца могут свидетельствовать:

беспокойное поведение;

скулеж;

частое облизывание;

зевота;

попытки убежать;

расширенные зрачки;

дрожание;

неконтролируемое мочеиспускание.

Если животное сильно нервничает или его укачивает, ветеринар может назначить успокаивающие препараты или средства от тошноты.

Ветеринарный врач особо отмечает: даже на несколько минут нельзя оставлять животное одно в закрытом автомобиле. Авто очень быстро нагревается даже в умеренную погоду, а это может вызвать тепловой удар.

Наиболее уязвимыми являются собаки-брахицефалы – мопсы, французские и английские бульдоги. Для таких пород особенно важно поддерживать прохладную температуру в салоне автомобиля – примерно 18 – 20 градусов.

Какие документы надо иметь, чтобы путешествовать с собакой?

Путешествие за границу с домашним любимцем требует длительной подготовки и соблюдения международных ветеринарных требований. В Госпродпотребслужбе объяснили, что оформление всех необходимых документов и процедур занимает минимум четыре месяца.

Прежде всего животное нужно чипировать и вакцинировать против бешенства. После этого данные вносят в ветеринарный паспорт. Следующим этапом является анализ крови на титр антирабических антител, который проводят не ранее чем через 30 дней после прививки и не позднее чем за три месяца до поездки.

Перед самым выездом владельцы должны пройти еще один осмотр у ветеринара, провести противопаразитарную обработку и получить ветеринарное свидетельство. Финальным шагом становится оформление международного ветеринарного сертификата для пересечения границы.