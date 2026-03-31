Вы будете очень удивлены: какую породу собак чаще всего берут в Украине
- Самой популярной породой собак в Украине стал немецкий шпиц померанец, благодаря своему компактному размеру и привлекательному внешнему виду.
- В топ-10 популярных пород вошли чихуахуа, вельш корги пемброк, йоркширский терьер, немецкая овчарка, лабрадор-ретривер и другие.
В Украине обнародовали рейтинг самых популярных пород собак, и он демонстрирует новый тренд. Наибольшим спросом пользуются небольшие собаки-компаньоны, удобные для жизни в городе.
Возглавил список немецкий шпиц померанец, который стал абсолютным лидером. Об этом сообщает Кинологический союз Украины.
Почему шпиц так популярен?
Первое место в рейтинге занял немецкий шпиц померанец. Именно эта порода демонстрирует наибольшее количество приплода, что и определяет ее популярность среди украинцев.
Более того, померанцы также являются одними из самых экспортируемых собак из Украины.
Главная причина популярности – компактный размер и привлекательный внешний вид. Это маленькая, пушистая собака с густой шерстью и характерной "улыбкой", которая легко адаптируется к жизни в квартире. Померанцы идеально подходят для городских условий, где пространство ограничено.
По характеру эти собаки очень активные, любознательные и привязаны к хозяину. Они хорошо подходят для семей с детьми, ведь являются игривыми и общительными. В то же время шпицы могут быть достаточно громкими – они часто реагируют на посторонние звуки, выполняя роль "маленького охранника".
Популярность породы также объясняется ее универсальностью: померанец не требует больших физических нагрузок, но при этом остается энергичным и веселым компаньоном. Именно поэтому он стал безоговорочным фаворитом среди украинцев.
Какие еще породы вошли в рейтинг самых популярных?
В десятку самых популярных пород в Украине вошли преимущественно небольшие собаки-компаньоны. В частности, высокие позиции занимает чихуахуа (как гладкошерстный, так и длинношерстный) – одна из самых маленьких пород в мире, которая идеально подходит для жизни в квартире.
Популярностью пользуется вельш корги пемброк. Он небольшой, но крепкий и очень умный пес с дружелюбным характером. Также в рейтинге есть йоркширский терьер, которого часто выбирают из-за компактности и декоративного вида.
В список попали и более классические породы, в частности немецкая овчарка и лабрадор-ретривер, которые остаются популярными благодаря своей универсальности и преданности.
Среди декоративных собак также выделяются французский бульдог, мальтийская болонка, бивер-йоркширский терьер и той-пудель.
В целом тенденция очевидна: украинцы все чаще выбирают собак небольшого размера, которые не требуют много пространства и легко интегрируются в городской ритм жизни. В то же время в рейтинге остаются и крупные породы, которые ценят за их надежность и характер.
