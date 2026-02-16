"Метровый малыш": как выглядит самый высокий пес на планете

Самая высокая собака в мире на сегодня - это Регги из штата Айдахо в США. Он большой немецкий дог чистой породы с AKC-сертификатом. Рост четвероногого достигает 1,007 метра.

Об этом говорится на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса. Рекордный показатель зафиксировали 27 января 2025 года.

Что известно о великане Регги?

Регги родился в сентябре 2017 года, то есть ему уже более 8 лет. Владелица четвероногого Сэм Джонсон Рейсс называет его "высоким дружелюбным великаном", который, несмотря на почтенный возраст, до сих пор ведет себя как большой щенок – хвостатый полный энергии и игривости.

Отметим! Для сравнения: абсолютный рекордсмен среди всех собак-самцов в истории – другой большой дог по имени Зевс из США. В 2011 году его рост составлял 1,118 метра. Поэтому Регги пока уступает легендарному Зевсу, но уверенно удерживает статус самого высокого живого пса на планете.

Стоит отметить, что не так давно состоялась интересная встреча между Регги и самой низкой собачкой в мире – чихуахуа Перл имеет примерно 9,14 сантиметра роста, что чуть больше чашки для чая.

Встреча двух рекордсменов в мире собак: смотрите видео

Несмотря на разительную разницу в росте между Регги и Перл (а это почти 92 сантиметра) их владельцы выяснили, что у этих собак гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.

Когда Регги родился, он был самым маленьким в помете, его хозяйка Сэм сразу привязался к этому крошечному пятнистому щенку немецкого дога. Хотя раньше у них не было больших собак, наблюдать, как малыш постепенно превращается в огромного и ласкового друга, было настоящим удовольствием. При этом никто не ожидал, что он вырастет настолько огромным.

Как выглядит великан Регги: смотрите фото

По словам владельца, примерно до полутора лет пес непрерывно рос, и знакомые постоянно удивлялись его росту, ведь редко кому приходилось видеть собаку еще выше.

Несмотря на свои габариты, это нежный "большой малыш", который ведет себя как маленький ребенок. Регги чрезвычайно игривый, громкий и эмоциональный, он всегда дает понять, чего хочет и именно в тот момент, когда в этом нуждается.

