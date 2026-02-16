Про це мовиться на офіційному сайті Книги рекордів Гіннеса. Рекордний показник зафіксували 27 січня 2025 року.

До теми Ледь більша за чайну чашку: як виглядає найнижча собака на світі

Що відомо про велетня Реґґі?

Реґґі народився у вересні 2017 року, тобто йому вже понад 8 років. Власниця чотирилапого Сем Джонсон Рейсс називає його "високим доброзичливим велетнем", який, попри поважний вік, досі поводиться як велике цуценя – хвостатий повний енергії та грайливості.

Зазначимо! Для порівняння: абсолютний рекордсмен серед усіх собак-самців в історії – інший великий дог на ім'я Зевс із США. У 2011 році його зріст становив 1,118 метра. Тож Реґґі поки що поступається легендарному Зевсу, але впевнено утримує статус найвищого живого пса на планеті.

Варто зазначити, що не так давно відбулася цікава зустріч між Реґґі та найнижчою собачкою у світі – чихуахуа Перл має приблизно 9,14 сантиметра зросту, що трохи більше за чашку для чаю.

Зустріч двох рекордсменів у світі собак: дивіться відео

Попри разючу різницю в зрості між Реґґі та Перл (а це майже 92 сантиметри) їхні власники з'ясували, що в цих собак набагато більше спільного, ніж може здатися на перший погляд.

Коли Реґґі народився, він був найменшим у посліді, його господарка Сем одразу прив'язався до цього крихітного плямистого цуценяти німецького дога. Хоча раніше в них не було великих собак, спостерігати, як малюк поступово перетворюється на величезного й ласкавого друга, було справжнім задоволенням. Водночас ніхто не очікував, що він виросте настільки велетенським.

Як виглядає велетень Реґґі: дивіться фото

За словами власника, приблизно до півтора року пес безперервно ріс, і знайомі постійно дивувалися його зросту, адже рідко кому доводилося бачити собаку ще вищу.

Попри свої габарити, це ніжний "великий малюк", який поводиться як маленька дитина. Реґґі надзвичайно грайливий, гучний і емоційний, він завжди дає зрозуміти, чого хоче і саме в ту мить, коли цього потребує.

Які ще цікаві факти відомі з життя собак?