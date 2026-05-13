Студентка привела в университет таксу: такой реакции преподавателя на собаку не ожидал никто

В одном из американских университетов на занятии по истории появился четвероногий студент. Преподаватель Мэтью Питман сперва сказал, что приводить животных на лекции совершенно непрофессионально. Впрочем, после одного жеста собаки мнение мужчины кадринально изменилось – занятие преподаватель проводил уже с таксой на руках.

Милым видео с четверолапым студентом поделились в TikTok. Там история мгновенно стала популярной и собрала более 12 миллионов просмотров.

Как пушистый любимец растрогал преподавателя?

Девушка пришла на занятия не сама – в соответствующем торжественном наряде вместе с ней изучать историю пришла такса.

Преподавателю такая идея не понравилась – он заявил, что собака хоть и выглядит мило, однако в учебной аудитории нет места для животных. По его словам, присутствие животного является непрофессиональным, может создавать антисанитарные условия и отвлекать студентов от занятий.

Это Мэтью Питман сказал в момент, когда студентка поднесла животное прямо к его лицу – и тогда мужчина "растаял".

Проводить занятия преподаватель продолжил уже с таксой на руках. Он любезно подкармливал собаку вкусностями, рассказывая студентам очередную тему по истории.

Что писали в сети?

Пользователи взорвались восхищениями и добрым смехом, увидев, как хорошо пушистик влился в атмосферу занятия по истории. Люди писали, что, мол, не видят собаку – зато у них перед глазами старательный студент.

К тому же, четвероногий имел прекрасную учебную форму. Многих особенно растрогал его маленькая студенческая шляпка.

Первая такса, которая получила степень бакалавра истории,

– писали в сети.

Одна из пользовательниц поделилась также фотографией со своего обучения. Она рассказала, что ее преподавательница берет собаку с собой на каждое занятие.



Еще одна комментаторка поделилась, что когда-то приводила в школу своего рыжего кота по имени Джимми. Администрация позволяла это, пока животное не мешало учебе.

Уже после выпуска девушка поинтересовалась у директора, почему ее разрешали ходить на уроки с котом. Тот объяснил, что учителя заметили: присутствие Джимми положительно влияло не только на его оценки, но и на успеваемость всего класса.

Кот часто подходил к детям, которым было трудно или грустно, а в конце концов даже "получил" собственный диплом, став настоящей легендой школы.

Подобные предположения о взаимосвязи успехов с таксой на занятии по истории высказывали и другие пользователи: "Когда ученики отвечают правильно, щенок получает лакомство. Они сосредотачиваются гораздо больше", – писали в комментариях.

Действительно ли собаки могут поощрять людей к обучению?

Специалисты пришли к выводу, что положительное взаимодействие с четвероногими может улучшать психологическое состояние учащихся и помогать им легче справляться с академической нагрузкой. Эмоциональная поддержка от животного, вероятно, работает как своеобразный "буфер" против стресса.

У исследовании, опубликованном в International Journal of Psychological Studies, приняли участие 20 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Целью работы было выяснить, как собака влияет на уровень стресса и успеваемость учеников, которые учатся на углубленных курсах Advanced Placement (AP). Участники проходили опрос и интервью, во время которых исследователи собирали как количественные данные – средние оценки, уровень стресса и информацию о взаимоотношениях с собакой, – так и качественные впечатления об их опыте.



Для оценки эмоциональной связи с домашними любимцами использовали шкалу MDORS, а уровень стресса определяли по шкале PSS. Обе базировались на 5-балльной системе ответов – от "категорически не согласен" до "полностью согласен".

Справка. Шкала воспринятого стресса (Perceived Stress Scale, PSS или PSS-10) – это один из самых известных в мире психологических опросников для оценки уровня стресса. Она измеряет субъективное восприятие неконтролируемых, непредсказуемых и чрезмерных жизненных ситуаций в течение последнего месяца.

Высокие результаты MDORS свидетельствовали о более тесной положительной связи с собакой, тогда как высокие показатели PSS означали сильный стресс. Полученные результаты показали интересную тенденцию.



Обратите внимание! Среди школьников без собак уровень стресса был более разнообразным, а средние оценки – несколько ниже. Еще один анализ разделил участников на две группы: тех, кто преимущественно имел оценки "отлично", и тех, у кого чаще были "хорошие" результаты. Среди владельцев собак 75% попали в категорию с самыми высокими оценками. Зато среди учеников без собак половина чаще имела более низкие результаты.

Ученые также предполагают, что терапевтические собаки могут стать полезной частью программ поддержки психического здоровья в школах и других учебных заведениях с высоким уровнем нагрузки.

Хотя небольшое количество участников не позволяет делать окончательные выводы, результаты все же демонстрируют потенциальную пользу собак для эмоционального состояния и учебных достижений молодежи.

Какие породы собак самые умные?

Исследователи из Университета Хельсинки провели большое исследование, чтобы выяснить, какие породы собак имеют самые высокие интеллектуальные способности. В испытаниях приняли участие представители пород, которых часто считают одними из самых умных в мире. Среди них, в частности:

австралийский кэлпи;

лабрадор-ретривер;

золотистый ретривер;

шотландская овчарка;

немецкий ховаварт.

Для собак подготовили десять различных тестов: семь были направлены на проверку когнитивных навыков, а еще три – на оценку поведения и реакций.

В частности, животные должны были найти способ обойти прозрачную V-образную конструкцию, чтобы добраться до еды, которую они видели перед собой.

По итогам всех испытаний самый высокий результат продемонстрировали бельгийские малинуа. Представители этой породы получили 35 баллов из 39 возможных и стали лидерами исследования.