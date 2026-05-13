Милым видео с четверолапым студентом поделились в TikTok. Там история мгновенно стала популярной и собрала более 12 миллионов просмотров.

Интересно От напуганного животного за 40 гривен до звезды Threads: как кошечка Мурля крадет сердца тысяч людей

Как пушистый любимец растрогал преподавателя?

Девушка пришла на занятия не сама – в соответствующем торжественном наряде вместе с ней изучать историю пришла такса.

Преподавателю такая идея не понравилась – он заявил, что собака хоть и выглядит мило, однако в учебной аудитории нет места для животных. По его словам, присутствие животного является непрофессиональным, может создавать антисанитарные условия и отвлекать студентов от занятий.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Это Мэтью Питман сказал в момент, когда студентка поднесла животное прямо к его лицу – и тогда мужчина "растаял".

Проводить занятия преподаватель продолжил уже с таксой на руках. Он любезно подкармливал собаку вкусностями, рассказывая студентам очередную тему по истории.

Хвостатый студент стал любимцем на занятии у американского преподавателя: смотрите смешное видео

Что писали в сети?

Пользователи взорвались восхищениями и добрым смехом, увидев, как хорошо пушистик влился в атмосферу занятия по истории. Люди писали, что, мол, не видят собаку – зато у них перед глазами старательный студент.

К тому же, четвероногий имел прекрасную учебную форму. Многих особенно растрогал его маленькая студенческая шляпка.

Первая такса, которая получила степень бакалавра истории,

– писали в сети.

Одна из пользовательниц поделилась также фотографией со своего обучения. Она рассказала, что ее преподавательница берет собаку с собой на каждое занятие.



Собака в университете / Скриншот из сети

Еще одна комментаторка поделилась, что когда-то приводила в школу своего рыжего кота по имени Джимми. Администрация позволяла это, пока животное не мешало учебе.

Уже после выпуска девушка поинтересовалась у директора, почему ее разрешали ходить на уроки с котом. Тот объяснил, что учителя заметили: присутствие Джимми положительно влияло не только на его оценки, но и на успеваемость всего класса.

Кот часто подходил к детям, которым было трудно или грустно, а в конце концов даже "получил" собственный диплом, став настоящей легендой школы.

Подобные предположения о взаимосвязи успехов с таксой на занятии по истории высказывали и другие пользователи: "Когда ученики отвечают правильно, щенок получает лакомство. Они сосредотачиваются гораздо больше", – писали в комментариях.

Действительно ли собаки могут поощрять людей к обучению?

Специалисты пришли к выводу, что положительное взаимодействие с четвероногими может улучшать психологическое состояние учащихся и помогать им легче справляться с академической нагрузкой. Эмоциональная поддержка от животного, вероятно, работает как своеобразный "буфер" против стресса.

У исследовании, опубликованном в International Journal of Psychological Studies, приняли участие 20 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Целью работы было выяснить, как собака влияет на уровень стресса и успеваемость учеников, которые учатся на углубленных курсах Advanced Placement (AP). Участники проходили опрос и интервью, во время которых исследователи собирали как количественные данные – средние оценки, уровень стресса и информацию о взаимоотношениях с собакой, – так и качественные впечатления об их опыте.



Уученые исследовали, как собаки помогают студентам учиться / Unsplash

Для оценки эмоциональной связи с домашними любимцами использовали шкалу MDORS, а уровень стресса определяли по шкале PSS. Обе базировались на 5-балльной системе ответов – от "категорически не согласен" до "полностью согласен".

Справка. Шкала воспринятого стресса (Perceived Stress Scale, PSS или PSS-10) – это один из самых известных в мире психологических опросников для оценки уровня стресса. Она измеряет субъективное восприятие неконтролируемых, непредсказуемых и чрезмерных жизненных ситуаций в течение последнего месяца.

Высокие результаты MDORS свидетельствовали о более тесной положительной связи с собакой, тогда как высокие показатели PSS означали сильный стресс. Полученные результаты показали интересную тенденцию.



Собаки положительно влияют на успеваемость студентов / Unsplash

Обратите внимание! Среди школьников без собак уровень стресса был более разнообразным, а средние оценки – несколько ниже. Еще один анализ разделил участников на две группы: тех, кто преимущественно имел оценки "отлично", и тех, у кого чаще были "хорошие" результаты. Среди владельцев собак 75% попали в категорию с самыми высокими оценками. Зато среди учеников без собак половина чаще имела более низкие результаты.

Ученые также предполагают, что терапевтические собаки могут стать полезной частью программ поддержки психического здоровья в школах и других учебных заведениях с высоким уровнем нагрузки.

Хотя небольшое количество участников не позволяет делать окончательные выводы, результаты все же демонстрируют потенциальную пользу собак для эмоционального состояния и учебных достижений молодежи.

Какие породы собак самые умные?

Исследователи из Университета Хельсинки провели большое исследование, чтобы выяснить, какие породы собак имеют самые высокие интеллектуальные способности. В испытаниях приняли участие представители пород, которых часто считают одними из самых умных в мире. Среди них, в частности:

австралийский кэлпи;

лабрадор-ретривер;

золотистый ретривер;

шотландская овчарка;

немецкий ховаварт.

Для собак подготовили десять различных тестов: семь были направлены на проверку когнитивных навыков, а еще три – на оценку поведения и реакций.

В частности, животные должны были найти способ обойти прозрачную V-образную конструкцию, чтобы добраться до еды, которую они видели перед собой.

По итогам всех испытаний самый высокий результат продемонстрировали бельгийские малинуа. Представители этой породы получили 35 баллов из 39 возможных и стали лидерами исследования.