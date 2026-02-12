Работает за еду: на Олимпийских играх нашли самого милого работника

В Италии продолжается Олимпиада-2026, которая поражает не только спортивными достижениями, но и интересными и трогательными историями. Так, собака по имени Эрколе Димай взялся за работу на одном из объектов проведения соревнований.

Он официально прошел процедуру аккредитации. Об этом рассказали на официальной инстаграм-странице Олимпийских игр.

К теме "Настоящий герой": в США собака спасла жизнь своему 84-летнему травмированному владельцу

Что известно о четверолапом сотруднике Олимпиады?

Эрколе Димай внесен в штат как работник, обслуживающий спортивную инфраструктуру объекта. Поэтому для песика соревнования – это очередной рабочий день. И во время него стоит приложить усилия, чтобы отбиться от толпы фанатов, очарованных его официальным и таким милым видом.

Песик официально работает на Олимпийских играх: смотрите видео

Кстати, судя по видео, на Олимпиаду устроился рабочий породы немецкая овчарка. Эксперты из American Kennel Club отмечают, что есть немало причин, почему немецкие овчарки считаются настоящей элитой среди собак. Специалисты отмечают, их главная черта – это характер. Они преданные, смелые и уверенные в себе, легко учатся выполнять различные команды и готовы рисковать собственной жизнью, защищая тех, кого любят.

Пользователи в комментариях засыпают Эрколе комплиментами, призывая дать ему лакомство. А одна из пользовательниц под ником gertigp предложила приобщить к работе и собственную любимицу.

Моя кошка – опытный турист, альпинист, лыжник, она безумно любит снег и водные виды спорта и вообще очень спортивная кошка. Я подумала, что Олимпиада также может вдохновить ее,

– написала женщина.

Однако не только добросовестным выполнением рабочих обязанностей на Олимпийских играх могут похвастаться четвероногие, но и упорным болельщиком за собственных фаворитов во время соревнований. Так, на Олимпиаде-2020 золотистый ретривер Виллоу стала страстной поклонницей верховой езды – собака настолько увлеклась трансляцией, что буквально прижалась носом к экрану телевизора. Захватывающее видео этого момента можете посмотреть в материале 24 Канала.

