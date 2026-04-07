В Китае запустили телеканал для кошек и собак: как посмотреть специальные программы для животных
- В Китае запустили телеканал для домашних животных Pet TV, ориентированный на котов и собак, чтобы снизить их стресс во время отсутствия хозяев.
- Канал адаптирует видео под физиологию животных, меняя цветовую гамму, звуки и ракурсы.
В Китае появился необычный стриминговый продукт - телеканал для домашних животных, который можно смотреть через телевизоры и планшеты. Сервис Pet TV от Tencent Video создан специально для котов и собак и должен помогать им справляться со стрессом в отсутствие хозяев.
Эксперты считают, что это не только забота о животных, но и часть новой стратегии борьбы стриминговых платформ за внимание пользователей. Об этом пишет Tencent.
Что известно об уникальном телеканале для домашних животных?
В Китае стриминговая платформа запустила новый формат контента – телеканал для домашних животных под названием Pet TV. Его презентовали 20 марта 2026 года, а доступ сейчас открыли для пользователей с VIP-подпиской, в частности на телевизорах и планшетах.
В компании объясняют, что продукт ориентирован на котов и собак, которые остаются дома одни. Контент должен не только развлекать животных, но и обеспечивать им эмоциональную поддержку, снижая уровень тревоги во время отсутствия хозяина.
Согласно исследованиям платформы, более 60% владельцев собак уже привыкли оставлять включенный телевизор для своих любимцев, когда уходят из дома. Еще почти 70% пользователей отмечают, что просмотр видео вместе с животными является важной формой взаимодействия. Внутреннее тестирование Pet TV показало, что более 85% владельцев заметили снижение тревожности у своих собак после просмотра такого контента.
Особенность сервиса заключается в том, что видео адаптированы под физиологию животных. Поскольку коты и собаки иначе воспринимают цвета, звук и движение, в Pet TV изменена цветовая гамма, частоты и ракурсы съемки. Например, для котов доступны видео со сценами охоты и преследования, а для собак – отдельные подборки в зависимости от пород, в частности для лабрадоров, пуделей и золотистых ретриверов.
Телевидение для домашних питомцев: смотрите видео
Часть контента Tencent Video приобрела у международного сервиса DOGTV, который специализируется на подобном видео для животных. За рубежом этот сервис работает как отдельная платформа и стоит около 9,99 доллара в месяц или почти 75 долларов в год.
Где еще можно посмотреть мультики для животных?
Видео для котов и собак – это не просто развлечение, а способ снизить уровень стресса у животного, особенно когда оно остается дома одно.
Динамические ролики с птицами, рыбами или движущимися объектами могут стимулировать природные инстинкты и помогать бороться со скукой и тревожностью.
В то же время такой контент не заменяет полноценного взаимодействия с хозяином, но может стать полезным дополнением к ежедневной рутине любимца. 24 Канал собрал подборку популярных мультиков и видео для животных на YouTube, которые чаще всего выбирают владельцы котов и собак, чтобы занять своих хвостатых и сделать их пребывание в одиночестве комфортным.
Программа для животных: смотрите видео
Мультик, в цветах, которые видят собаки: смотрите видео
Телевидение для кошек: смотрите видео
Вреден ли телевизор животным?
Опытный ветеринар Ребекка Макмиллан отмечает, что телевизор не вредит животным, но важно наблюдать за их реакцией. Если любимец нервничает, пугается или перевозбуждается – лучше не оставлять его наедине с экраном. В некоторых случаях спокойная музыка может быть лучшим способом уменьшить стресс, чем телевизор.
В то же время Макмиллан объяснила, что их зрение на большом расстоянии не очень хорошее, поэтому из-за этого они могут сидеть очень близко к экрану.
Не существует большого количества исследований о влиянии просмотра телевизора на кошек, но, скорее всего, это не является проблемой, если они не делают это чрезмерно. Нет никаких признаков того, что периодический просмотр телевизора может повредить зрению или здоровью вашего кота.