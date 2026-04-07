В Китае запустили телеканал для кошек и собак: как посмотреть специальные программы для животных

В Китае появился необычный стриминговый продукт - телеканал для домашних животных, который можно смотреть через телевизоры и планшеты. Сервис Pet TV от Tencent Video создан специально для котов и собак и должен помогать им справляться со стрессом в отсутствие хозяев.

Эксперты считают, что это не только забота о животных, но и часть новой стратегии борьбы стриминговых платформ за внимание пользователей. Об этом пишет Tencent.

Что известно об уникальном телеканале для домашних животных?

В Китае стриминговая платформа запустила новый формат контента – телеканал для домашних животных под названием Pet TV. Его презентовали 20 марта 2026 года, а доступ сейчас открыли для пользователей с VIP-подпиской, в частности на телевизорах и планшетах.

В компании объясняют, что продукт ориентирован на котов и собак, которые остаются дома одни. Контент должен не только развлекать животных, но и обеспечивать им эмоциональную поддержку, снижая уровень тревоги во время отсутствия хозяина.

Согласно исследованиям платформы, более 60% владельцев собак уже привыкли оставлять включенный телевизор для своих любимцев, когда уходят из дома. Еще почти 70% пользователей отмечают, что просмотр видео вместе с животными является важной формой взаимодействия. Внутреннее тестирование Pet TV показало, что более 85% владельцев заметили снижение тревожности у своих собак после просмотра такого контента.

Особенность сервиса заключается в том, что видео адаптированы под физиологию животных. Поскольку коты и собаки иначе воспринимают цвета, звук и движение, в Pet TV изменена цветовая гамма, частоты и ракурсы съемки. Например, для котов доступны видео со сценами охоты и преследования, а для собак – отдельные подборки в зависимости от пород, в частности для лабрадоров, пуделей и золотистых ретриверов.

Часть контента Tencent Video приобрела у международного сервиса DOGTV, который специализируется на подобном видео для животных. За рубежом этот сервис работает как отдельная платформа и стоит около 9,99 доллара в месяц или почти 75 долларов в год.

Где еще можно посмотреть мультики для животных?

Видео для котов и собак – это не просто развлечение, а способ снизить уровень стресса у животного, особенно когда оно остается дома одно.

Динамические ролики с птицами, рыбами или движущимися объектами могут стимулировать природные инстинкты и помогать бороться со скукой и тревожностью.

В то же время такой контент не заменяет полноценного взаимодействия с хозяином, но может стать полезным дополнением к ежедневной рутине любимца. 24 Канал собрал подборку популярных мультиков и видео для животных на YouTube, которые чаще всего выбирают владельцы котов и собак, чтобы занять своих хвостатых и сделать их пребывание в одиночестве комфортным.

Вреден ли телевизор животным?