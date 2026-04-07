Експерти вважають, що це не лише турбота про тварин, а й частина нової стратегії боротьби стримінгових платформ за увагу користувачів. Про це пише Tencent.

Що відомо про унікальний телеканал для домашніх тварин?

У Китаї стримінгова платформа запустила новий формат контенту – телеканал для домашніх тварин під назвою Pet TV. Його презентували 20 березня 2026 року, а доступ наразі відкрили для користувачів із VIP-підпискою, зокрема на телевізорах і планшетах.

У компанії пояснюють, що продукт орієнтований на котів і собак, які залишаються вдома самі. Контент має не лише розважати тварин, а й забезпечувати їм емоційну підтримку, знижуючи рівень тривоги під час відсутності господаря.

Згідно з дослідженнями платформи, понад 60% власників собак уже звикли залишати увімкнений телевізор для своїх улюбленців, коли йдуть з дому. Ще майже 70% користувачів зазначають, що перегляд відео разом із тваринами є важливою формою взаємодії. Внутрішнє тестування Pet TV показало, що понад 85% власників помітили зниження тривожності у своїх собак після перегляду такого контенту.

Особливість сервісу полягає в тому, що відео адаптовані під фізіологію тварин. Оскільки коти та собаки інакше сприймають кольори, звук і рух, у Pet TV змінено кольорову гаму, частоти та ракурси зйомки. Наприклад, для котів доступні відео зі сценами полювання та переслідування, а для собак – окремі добірки залежно від порід, зокрема для лабрадорів, пуделів і золотистих ретриверів.

Частину контенту Tencent Video придбала у міжнародного сервісу DOGTV, який спеціалізується на подібному відео для тварин. За кордоном цей сервіс працює як окрема платформа та коштує близько 9,99 долара на місяць або майже 75 доларів на рік.

Відео для котів і собак – це не просто розвага, а спосіб знизити рівень стресу у тварини, особливо коли вона залишається вдома сама.

Динамічні ролики з птахами, рибами чи рухомими об’єктами можуть стимулювати природні інстинкти та допомагати боротися з нудьгою і тривожністю.

Водночас такий контент не замінює повноцінної взаємодії з господарем, але може стати корисним доповненням до щоденної рутини улюбленця. 24 Канал зібрав добірку популярних мультиків і відео для тварин на YouTube, які найчастіше обирають власники котів і собак, щоб зайняти своїх хвостатих і зробити їхнє перебування на самоті комфортнішим.

Чи шкідливий телевізор тваринам?