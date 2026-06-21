Потерял хозяев во время обстрела: супруги спасли гигантского мастифа Мустафу

Тибетский мастиф Мустафа пережил немало горестей за свою недолгую жизнь. Он потерял хозяев, получил сотрясение мозга и борется с болезнями.

Однако в его истории всё же есть лучик счастья. Об этом рассказывают новые хозяева Мустафы.

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Как Мустафа обрёл новую семью?

Супруги рассказали, что узнали о Мустафе случайно – благодаря публикациям в интернете.

Мы увидели информацию о нём в интернете. Представительница приюта для эвакуированных животных связалась с нами, мы договорились и сразу поехали забирать Мустафу. Вместе с нами привезли корм, помощь от подписчиков и все необходимое. Мы просто поняли: пройти мимо уже не сможем,

– рассказали владельцы.

По словам супругов, сейчас больше всего внимания они уделяют здоровью собаки. У Мустафы уже выявили ряд серьезных проблем, однако впереди ещё дополнительные обследования. Владельцы "хотят сделать всё возможное, чтобы сохранить ему жизнь".

"Очень много людей, волонтеров и неравнодушных подключились к лечению Мустафы. Они каждый день пишут, спрашивают о его состоянии, поддерживают нас. Но сейчас всё зависит от самого Мустафы – от его силы, характера и желания жить. Мы просто хотим дать ему шанс на счастливую жизнь", – подчеркнула супружеская пара.

У него есть ещё одна проблема – он очень сильно контужен, и это, вероятно, последствия пережитых обстрелов. Его прежние хозяева погибли во время обстрела, вместе с ним была ещё собака – возможно, его сестра или пара. Судя по всему, этот опыт оставил на нём очень сильный след. Иногда он может просто идти вперёд, будто не понимая, куда именно идёт,

– говорят хозяева.

История Мустафы: смотрите видео

Они также отмечают, что раньше он даже не позволял к себе прикасаться – у собаки начиналась паническая реакция, она вздрагивала от любого прикосновения. Однако сейчас ему уже немного легче, и он постепенно начинает доверять.

Но Мустафа стал уже вторым спасённым тибетским мастифом в этой семье. Ранее у них появился известный украинцам Джампер.

Что известно о Джампере?

Джампер – тибетский мастиф, которого хорошо знают многие украинцы. Пес стал настоящей звездой соцсетей и даже является послом бренда корма. Несмотря на свои большие размеры, хозяева называют его "нежным гигантом", ведь он очень добрый, обожает детей и легко завоевывает сердца людей.

Джампер и его хозяин: смотрите видео

Джампер часто сопровождает своих хозяев в повседневной жизни: вместе они посещают заведения, путешествуют, останавливаются в отелях и даже ходят в салоны красоты.

По словам хозяев, пес всегда ведет себя максимально вежливо, слушается и поражает окружающих своей воспитанностью. Стоит отметить, что Джампер с радостью принял в свою семью Мустафу.