Ветеринары назвали 5 лучших пород собак, которые идеально ладят с котами

Многие люди считают, что собаки и кошки не могут жить вместе, однако это лишь миф. На самом деле все зависит от характера животного и правильно подобранной породы.

Ветеринары назвали собак, которые лучше всего уживаются с котами и могут стать для них настоящими друзьями, пишет Newsweek.

Какие собаки подойдут для тех, кто имеет дома кота?

Совместная жизнь собаки и кота вполне возможна, если правильно выбрать породу. По словам ветеринаров, некоторые собаки имеют спокойный темперамент и низкий охотничий инстинкт, что позволяет им легко адаптироваться к соседству с котами.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели – это небольшие, ласковые и очень социальные собаки. Они известны своим мягким характером и практически полным отсутствием агрессии. Такие собаки легко находят общий язык не только с людьми, но и с другими животными, включая котов.

Ветеринары отмечают, что эта порода идеально подходит для семей, где уже есть кот, ведь спаниели ведут себя спокойно и не провоцируют конфликты. Они быстро адаптируются к новым условиям и любят компанию, поэтому часто становятся друзьями для котов.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель / Фото Canva

Бернский зенненхунд

Бернские зенненхунды – большие, но очень добродушные собаки. Несмотря на свои размеры, они имеют спокойный и уравновешенный характер, что делает их безопасными для других домашних животных.

Бернский зенненхунд / Фото Canva

Эти собаки очень привязаны к семье и не склонны к агрессии. Они терпеливы и легко принимают котов как часть "стаи". Благодаря уравновешенности бернские зенненхунды часто становятся надежными компаньонами даже для независимых котов.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы являются одной из самых популярных семейных пород в мире. Они известны своим дружелюбием, терпеливостью и высоким интеллектом.

Эти собаки легко адаптируются к жизни с другими животными и часто проявляют заботу о котах. Ветеринары отмечают, что ретриверы способны подружиться с котами в любом возрасте, особенно если знакомство состоялось рано. Они не склонны к агрессии и быстро становятся частью гармоничной домашней среды.

Золотистый ретривер / Фото Canva

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры – это энергичные, добрые и очень социальные собаки. Они имеют мягкий характер и обычно не проявляют агрессии к другим животным.

Благодаря своей терпеливости лабрадоры хорошо ладят с котами, хотя иногда им нужно немного времени для адаптации. Они воспринимают котов как членов семьи и часто пытаются взаимодействовать с ними в дружеской форме. При правильном воспитании лабрадор становится идеальным компаньоном для дома с несколькими животными.

Лабрадор-ретривер / Фото Canva

Мопс

Мопсы – это небольшие собаки-компаньоны, которые не имеют выраженного охотничьего инстинкта. Именно поэтому они редко гоняются за котами и не воспринимают их как добычу.

Мопс / Фото Canva

Они известны своим добродушием, спокойным нравом и любовью к компании. Мопсы часто с удовольствием делят пространство с котами, вместе отдыхают и играют. Их характер делает их одним из лучших вариантов для небольших квартир, где уже живет кот.

Как подружить кота и собаку?

Многие владельцы домашних животных мечтают, чтобы их кот и собака жили в мире и согласии, однако это требует правильного подхода и терпения. Поведенческие специалисты Animal Humane Society советуют не бросать обоих животных сразу в одну комнату – первые знакомства должны быть постепенными и контролируемыми.

Перед личной встречей хорошо, если животные привыкнут один к запаху другого. Например, это можно сделать, обмениваясь их одеяльцами или игрушками.

Следующим шагом является визуальное знакомство через безопасный барьер, например, установленную решетку или закрытую дверь с небольшим окошком, чтобы кот и собака могли увидеть друг друга на расстоянии.

Во время таких первых "встреч" важно наблюдать за поведением обоих животных и предотвращать любые признаки напряжения или агрессии. Специалисты советуют держать собаку на поводке, когда позволяете им быть ближе, но так, чтобы у кота всегда была возможность отойти или спрятаться, если он будет чувствовать себя беспокойно.

Не менее важным является обеспечение каждого животного "безопасным пространством" – отдельной комнатой, высокой мебелью или уголком, где оно может отдохнуть без контакта с сожителем.

Хорошие отношения между животным и собакой не появятся мгновенно: это может занять от нескольких дней до нескольких недель, и даже месяцев, в зависимости от характера каждого питомца.

Главным является не принуждать животных к контакту и всегда поощрять спокойное поведение лакомством, вниманием или совместными играми, когда они рядом. В конце концов, терпение и постепенность – ключ к успеху: многие коты и собаки становятся настоящими друзьями, но их дружба рождается не сразу, а шаг за шагом.