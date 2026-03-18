Именно поэтому перед тем, как заводить собаку, стоит учитывать не только ее внешность, но и естественные потребности. Об этом пишет Express.

Какие породы собак не для квартиры?

Эксперты назвали породы собак, которые хуже всего подходят для жизни в квартире. Они требуют большого пространства, активности и постоянного внимания. Без этого животные могут стать тревожными, агрессивными или разрушительными.

В списке пород, которые хуже всего адаптируются к жизни в квартире, оказались несколько очень популярных собак.

Бордер-колли

Это одна из самых умных пород в мире. Она была выведена для пастушьей работы, поэтому требует постоянной умственной и физической активности. В квартире без достаточной нагрузки такая собака быстро начинает скучать, что может проявляться в порче мебели или навязчивом поведении.

Бордер-колли / Фото Canva

Эта порода также требует постоянного контакта с человеком и задач, которые стимулируют ее интеллект. Без этого она может становиться тревожной и даже неуправляемой.

Сибирский хаски

Это очень энергичные собаки, которые исторически использовались для перевозки грузов на большие расстояния. Они привыкли к движению, холоду и открытым пространствам, поэтому в замкнутой среде испытывают дискомфорт.

Хаски часто проявляют упрямство и могут игнорировать команды, если не получают достаточной нагрузки. Кроме того, они известны своей склонностью к побегам, что делает их содержание в квартире еще более сложным.

Сибирский хаски / Фото Canva

Австралийская овчарка

Эта порода также была выведена для работы, поэтому ей нужны ежедневные интенсивные физические упражнения. В квартире без достаточного выгула собака быстро накапливает энергию, что может выливаться в гиперактивность и разрушительное поведение.

Австралийские овчарки очень привязаны к хозяину и нуждаются в постоянном внимании. Если его не хватает, они могут страдать от тревожности и даже депрессии.

Австралийская овчарка / Фото Canva

Бигль

Популярный и, на первый взгляд, небольшой Бигль также входит в этот список.

Эти собаки имеют чрезвычайно сильный охотничий инстинкт и постоянно стремятся исследовать новые запахи. В квартире это часто проявляется в непрерывном движении, лае и попытках найти "следы".

Бигль / Фото Canva

Бигли нуждаются в длительных и активных прогулках ежедневно. Без этого они могут становиться шумными и неуправляемыми, что создает дискомфорт и для владельца, и для соседей.

Джек-рассел-терьер

Несмотря на небольшой размер, это очень энергичная и активная собака. Она была выведена для охоты, поэтому имеет сильный инстинкт преследования и постоянную потребность в движении.

В квартире без достаточной нагрузки джек-рассел может начать портить вещи, копать, грызть мебель или непрерывно лаять. Эта порода также требует постоянного внимания и воспитания, иначе ее поведение может стать хаотичным.

Джек-рассел-терьер / Фото Canva

Как, держа в квартире животное, люди могут ему навредить?

Жизнь животного в квартире может быть комфортной, но часто именно люди бессознательно создают для него стрессовые и даже вредные условия. Как пишет Vox, ограниченное пространство, неправильное воспитание и пренебрежение потребностями любимца могут серьезно влиять на его физическое и психологическое состояние.

Одной из главных проблем является недостаток движения. Многие собаки и даже кошки нуждаются в активности, а жизнь в четырех стенах без достаточных прогулок приводит к скуке, ожирению и поведенческим расстройствам. Особенно это касается активных или рабочих пород, которые генетически приспособлены к постоянному движению.

Еще одна распространенная ошибка – оставлять животное надолго в одиночестве. Когда хозяева целый день на работе, любимец может испытывать тревогу, страх и даже депрессию. Это часто проявляется в порче вещей, громком лае или апатии.

Проблемой является и то, что люди часто воспринимают животное как "удобного компаньона", а не как живое существо со своими потребностями. От него ожидают послушания, спокойствия и адаптации к человеческому ритму жизни. Но такое "удобство" часто достигается ценой его благополучия.

Также вредит животному ограничение пространства без надлежащего обустройства. Отсутствие места для игр, укрытия или отдыха лишает его ощущения безопасности. Законодательство даже подчеркивает, что условия содержания должны соответствовать естественным потребностям животного – в движении, свете, контакте и комфорте.

Люди часто не учитывают и социальные потребности любимцев. Животные нуждаются во взаимодействии – как с человеком, так и с другими животными. Игнорирование этого приводит к изоляции и психологическим проблемам.

Отдельно стоит упомянуть о несоответствии породы условиям жизни. Когда активную или большую собаку держат в маленькой квартире без достаточного выгула, это создает постоянный дискомфорт для нее. В таких условиях животное не может реализовать свои природные инстинкты.

Кроме того, неправильное питание, отсутствие ветеринарного ухода и игнорирование сигналов стресса могут постепенно ухудшать здоровье любимца. Многие проблемы накапливаются незаметно и проявляются уже на поздних стадиях.

