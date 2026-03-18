Саме тому перед тим, як заводити собаку, варто враховувати не лише її зовнішність, а й природні потреби. Про це пише Express.

Які породи собак не для квартири?

Експерти назвали породи собак, які найгірше підходять для життя у квартирі. Вони потребують великого простору, активності та постійної уваги. Без цього тварини можуть стати тривожними, агресивними або руйнівними.

У списку порід, які найгірше адаптуються до життя у квартирі, опинилися кілька дуже популярних собак.

Бордер-коллі

Це одна з найрозумніших порід у світі. Вона була виведена для пастушої роботи, тому потребує постійної розумової та фізичної активності. У квартирі без достатнього навантаження така собака швидко починає нудьгувати, що може проявлятися у псуванні меблів або нав’язливій поведінці.

Бордер-коллі / Фото Canva

Ця порода також потребує постійного контакту з людиною і завдань, які стимулюють її інтелект. Без цього вона може ставати тривожною і навіть некерованою.

Сибірський хаскі

Це дуже енергійні собаки, які історично використовувалися для перевезення вантажів на великі відстані. Вони звикли до руху, холоду та відкритих просторів, тому в замкненому середовищі відчувають дискомфорт.

Хаскі часто проявляють впертість і можуть ігнорувати команди, якщо не отримують достатнього навантаження. Крім того, вони відомі своєю схильністю до втеч, що робить їх утримання у квартирі ще складнішим.

Сибірський хаскі / Фото Canva

Австралійська вівчарка

Ця порода також була виведена для роботи, тому їй потрібні щоденні інтенсивні фізичні вправи. У квартирі без достатнього вигулу собака швидко накопичує енергію, що може виливатися у гіперактивність і руйнівну поведінку.

Австралійські вівчарки дуже прив’язані до господаря і потребують постійної уваги. Якщо її бракує, вони можуть страждати від тривожності та навіть депресії.

Австралійська вівчарка / Фото Canva

Бігль

Популярний і, на перший погляд, невеликий Бігль також входить до цього списку.

Ці собаки мають надзвичайно сильний мисливський інстинкт і постійно прагнуть досліджувати нові запахи. У квартирі це часто проявляється у безперервному русі, гавкоті та спробах знайти "сліди".

Бігль / Фото Canva

Біглі потребують тривалих і активних прогулянок щодня. Без цього вони можуть ставати шумними та некерованими, що створює дискомфорт і для власника, і для сусідів.

Джек-рассел-тер'єр

Попри невеликий розмір, це надзвичайно енергійна та активна собака. Вона була виведена для полювання, тому має сильний інстинкт переслідування і постійну потребу в русі.

У квартирі без достатнього навантаження джек-рассел може почати псувати речі, копати, гризти меблі або безперервно гавкати. Ця порода також потребує постійної уваги та виховання, інакше її поведінка може стати хаотичною.

Джек-рассел-тер'єр / Фото Canva

Як, тримаючи у квартирі тварину, люди можуть їй нашкодити?

Життя тварини у квартирі може бути комфортним, але часто саме люди несвідомо створюють для неї стресові й навіть шкідливі умови. Як пише Vox, обмежений простір, неправильне виховання та нехтування потребами улюбленця можуть серйозно впливати на його фізичний і психологічний стан.

Однією з головних проблем є нестача руху. Багато собак і навіть котів потребують активності, а життя у чотирьох стінах без достатніх прогулянок призводить до нудьги, ожиріння та поведінкових розладів. Особливо це стосується активних або робочих порід, які генетично пристосовані до постійного руху.

Ще одна поширена помилка – залишати тварину надовго на самоті. Коли господарі цілий день на роботі, улюбленець може відчувати тривогу, страх і навіть депресію. Це часто проявляється у псуванні речей, гучному гавкоті або апатії.

Проблемою є й те, що люди часто сприймають тварину як "зручного компаньйона", а не як живу істоту зі своїми потребами. Від неї очікують слухняності, спокою та адаптації до людського ритму життя. Але така "зручність" часто досягається ціною її добробуту.

Також шкодить тварині обмеження простору без належного облаштування. Відсутність місця для ігор, укриття чи відпочинку позбавляє її відчуття безпеки. Законодавство навіть підкреслює, що умови утримання мають відповідати природним потребам тварини – у русі, світлі, контакті та комфорті.

Люди часто не враховують і соціальні потреби улюбленців. Тварини потребують взаємодії – як із людиною, так і з іншими тваринами. Ігнорування цього призводить до ізоляції та психологічних проблем.

Окремо варто згадати про невідповідність породи умовам життя. Коли активну або велику собаку тримають у маленькій квартирі без достатнього вигулу, це створює постійний дискомфорт для неї. У таких умовах тварина не може реалізувати свої природні інстинкти.

Крім того, неправильне харчування, відсутність ветеринарного догляду та ігнорування сигналів стресу можуть поступово погіршувати здоров’я улюбленця. Багато проблем накопичуються непомітно і проявляються вже на пізніх стадіях.

