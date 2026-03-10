Фахівці з Wisdom Panel детальніше розповіли про причини такої схожості деяких мурчиків на собак, а також перелічили породи котів, які з найбільшою впевненістю можна зарахувати до когорти "собакоподібних".

Чому деякі коти стають схожими на собак?

Деякі коти демонструють поведінку, яку зазвичай пов'язують із їхніми "аналогами". Коли традиційні собачі риси з'являються у котів, їх часто описують як "собакоподібних". До таких особливостей належать:

Любов до активних ігор

Деякі коти із задоволенням ганяються за м'ячами, приносять іграшки та регулярно граються з господарем.

Постійна присутність поруч із людиною

Такі коти часто ходять за власником по дому, супроводжують його під час повсякденних справ і прагнуть бути частиною щоденного життя.

Легкість у навчанні

Розумні й часом умотивовані їжею коти можуть навчитися команд, наприклад "до мене", "сидіти" або навіть "дай лапу".

Прогулянки на повідці

Деякі коти добре адаптуються до контрольованих прогулянок на повідці. Ба більше, попри поширений міф про "домашність" мурчиків, вони нерідко обожнюють досліджувати новий простір.

Товариський характер

Пухнастики легко спілкуються з людьми, спокійно ставляться до гостей і активної атмосфери вдома.

Загалом же експерти розповіли, що характер кота формується під впливом генетики, середовища та раннього досвіду. Хоча ДНК не визначає поведінку повністю, селекційне розведення може сприяти появі більш сміливих, соціальних і активних тварин.

Велику роль відіграє і рання соціалізація. Так, кошенята, які з дитинства звикають до позитивного контакту з людьми, частіше виростають впевненими та орієнтованими на людину. Навіть безпородні коти можуть мати подібні риси, якщо успадкували відповідні гени.

Коти з "собачим" характером можуть також зустрічати господаря біля дверей, реагувати на сторонні звуки або навіть "охороняти" дім, швидко запам'ятовувати щоденні ритуали, наприклад час годування, спати поруч із людиною і шукати фізичної близькості, інколи навіть любити воду або плавання.

Які породи котів поводяться як собаки?

Мейн-кун

Це одна з найбільших порід котів, маса яких може перевищувати 9 кг. Попри значні розміри, цих тварин називають "лагідними велетнями" через їхній доброзичливий і спокійний характер. Вони мають довгу густу шерсть із пухнастим "коміром" на шиї, а також частенько славляться китичками на вухах.



Мейн-куни відомі своєю "собачою" поведінкою / Фото Unsplash

Експерти з Cats.com пояснили, що мейн-куни дуже прив'язані до сім’ї, добре ладнають з людьми й іншими тваринами та іноді навіть проявляють інтерес до води.

Сфінкс

Відома безшерста порода, що виникла через природну генетичну мутацію. Хоча їх вважають лисими, більшість сфінксів має дуже тонкий, майже непомітний пушок. Через високу температуру тіла їхня шкіра здається теплою й м'якою на дотик.



Сфінкси нерідко поводяться як собаки / Фото Unsplash

Це дуже ласкаві й товариські коти, які прагнуть постійного контакту з людиною. Вони добре ладнають з іншими тваринами, люблять гратися, іноді навіть приносити іграшки, а в холодну погоду із задоволенням носять теплий одяг.

Бенгал

Представники цієї породи мають виразну "дику" зовнішність, адже породу створили шляхом схрещування домашніх котів з азійським леопардовим котом. Їхня шерсть прикрашена характерними плямами або розетками, схожими на малюнок на шерсті великих хижаків.



Бенгальська кішка може демонструвати "собачу" поведінку / Фото Unsplash

Попри це, сучасні бенгали поводяться як домашні коти, хоча залишаються дуже активними й потребують багато уваги. Вони часто ходять за господарем по дому, із задоволенням грають у "принеси" та легко навчаються трюків.

Сіамська кішка

Дуже товариська і "балакуча" порода котів. Вона мають витончене, мускулисте тіло, великі вуха й коротку шерсть із характерним пойнтовим забарвленням – темнішими мордою, лапами, хвостом і вухами. Їхні блакитні мигдалеподібні очі є однією з головних рис породи.



Сіамські коти іноді поводяться як собаки / Фото Unsplash

Сіами дуже розумні й легко навчаються командам або трюкам. Вони сильно прив'язуються до людей, часто супроводжують господаря по дому та активно "розмовляють", тому їх нерідко називають котами-прилипалами.

Регдол

Лагідний і спокійний кіт, який обожнює обійми і часто зустрічає господаря біля дверей. Він отримав свою назву через здатність повністю розслаблятися на руках, ніби м'яка лялька. Його напівдовга шовковиста шерсть може мати кілька типів забарвлення, а всі представники породи мають яскраві блакитні очі.



Регдоли частенько схожі на собак у своїй поведінці / Фото Unsplash

Це дуже спокійні, лагідні й терплячі коти, які люблять увагу та обійми. Регдоли часто ходять за господарями по дому, іноді навіть граються в "принеси", що й робить їх схожими на собак.

