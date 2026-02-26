Якщо ваш пухнастик допитливий і активний, спробуйте навчити його давати вам лапу. Фахівці з Bluecroos дали чіткі поради у вихованні в мурчиків цього уміння. Втім, вони зауважують, що вимагати подібного від кота не варто, якщо він не налаштований на таку взаємодію.

Як навчити кота давати лапу?

Плануючи навчання, експерти радять зважати на звичний розпорядок дня кота. Заняття мають бути короткими й забирати не більше п'яти хвилин, щоб мурчик не втратив інтерес і не перевтомився. До того ж варто постійно слідкувати за мовою тіла улюбленця: якщо кіт хоче піти, дайте йому таку можливість.

Зверніть увагу! Найкраще тренуватися без сторонніх подразників. Оберіть знайоме й затишне місце в приміщенні, де котик почувається впевнено. Приберіть іграшки, щоб вони не відволікали його увагу.

Готуючись до навчання, подбайте про мотивацію для кота. Використовуйте те, що він найбільше любить, це можуть бути улюблені ласощі або кілька гранул сухого корму. Якщо ви вже привчили улюбленця до клікер-тренування, можете застосовувати клікер – він допоможе швидше пов'язати потрібну дію з нагородою.

Експерти розробили окрему поетапну "інструкцію", як навчити чотирилапого одну зі своїх лапок таки давати господарю. Варто дотримуватися таких дій:

Найзручніше починати, коли кіт сидить

Покажіть мурчику пакетик із ласощами або злегка потрясіть ним, щоб привернути увагу.

Затисніть смаколик у кулаці й піднесіть руку до кота

Зазвичай із цікавості він почне нюхати або торкатися лапою. Щойно лапка відірветься від підлоги й торкнеться вашої руки, одразу скажіть "так" або клацніть клікером і дайте частування. Повторіть кілька разів. Якщо кіт одразу не піднімає лапу, заохочуйте навіть найменші спроби, це може бути легке підняття чи рух лапкою. Це підкаже улюбленцю, що він рухається в правильному напрямку.

Починайте вводити словесну команду

Простягаючи руку, скажіть "дай лапу" і після дотику одразу дайте нагороду. Повторюйте вправу протягом кількох коротких занять, поки кіт не почне реагувати на фразу впевнено.

Змініть положення руки

Коли торкатися кулака стане для кота звичною дією, підніміть відкриту долоню, ніби очікуючи простягнутої лапи мурчика. Попросіть "дай лапу" і заохочуйте кожен правильний дотик. Практикуйте, доки кіт не почне стабільно виконувати трюк.

Наочно про процес навчання можете дізнатися з відеоуроку на каналі NoLi. Там детально показано, як зацікавити мурчика до нового трюку за допомогою винагороди.

Як навчити кота давати лапу: дивіться відео

Фахівці стверджують, що терпіння – це основа успіху. Якщо тварина розгубилася, поверніться до попереднього етапу. Якщо інтерес згасає, зробіть довшу перерву. Найкращий результат дають короткі, але регулярні тренування.

