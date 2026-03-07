У Threads активно обговорюють подібні історії. Користувачі розповідають, що попри неочікувані трансформації чотирилапих, їхнє спільне життя зовсім не позбавлене радощів.
До теми Жінка прихистила милого цуцика, але не була готова до того, що з нього виросте
Як улюбленці обхитрували своїх власників і повиростали зовсім іншими, ніж очікувалося?
Один з користувачів мережі під ніком obertynskyialeks поділився власним досвідом купівлі чотирилапого на OLX. Чоловік думав, що придбав бельгійську вівчарку. Однак песик думав інакше, хоч цуциком він і виглядав доволі серйозним, та стати вівчаркою йому не судилося.
Яким був пес у дитинстві, яким він мав вирости та ким став насправді: дивіться серію фото
Ця розповідь відгукнулася багатьом іншим власникам. Допис зібрав понад 10 тисяч уподобань, а також сотні коментарів. Люди взялися ділитися й своїм досвідом виховання улюбленців.
Зокрема e.papirovska розповіла, що свого пухнастика взяла з рук волонтерів, які переконували, що собака буде невеличкою, усього 7 – 8 кілограмів. Втім, малюк виріс до 27 кілограмів.
Історія неочікуваного зростання улюбленця / Скриншот з мережі
Зі свого боку ket.bieliaieva показала свою "вівчарку", яка, судячи з фото, може легко поміститися в сумочку. Але це не заважає собаці залишатися в стилі й чарувати всіх своїм бойовим виглядом.
У Threads обговорюють "сюрпризи" від улюбленців під час зростання / Скриншот з мережі
А користувачка з ніком tochechki.tochechki завела собі метиса той-тер'єра, який мав вирости всього до 5 кілограмів. Та доля вирішила інакше, собачка став зовсім трошечки більшим.
Власниця очікувала, що пес виросте маленьким / Скриншот з мережі
До речі, а чи знали ви, що характер собаки можна визначити за кольором його шерсті? Ветеринарка Морган пояснила подробиці нового дослідження.
Ще одна подібна історія сталася й у користувачки buka_nata. Вона теж очікувала, що чотирилапий буде невеликий. У дорослому ж віці він майстерно займає собою ледь не половину кімнати.
Собака виріс трохи більшим, ніж очікували / Скриншот з мережі
Такі історії стали зовсім непоодинокими. У деяких випадках, як пишуть власники, документам хвостатих із зазначеними породами, що не відповідають дійсності дивуються навіть ветеринари.
Люди поділилися своїми історіями виховання улюбленців: дивіться підбірку кумедних випадків
Водночас одна з користувачок чесно висловилася, що реальність перевершила очікування. Її улюбленцем за планом мав би бути шпіц, "але вийшло ще краще!", – написала вона.
Пес неочікувано виріс не шпіцом, але власниця зовсім не засмутилася / Скриншот з мережі
Зазначимо, що подібний випадок стався й у жінки, яка прихистила цуцика з притулку. Домашня улюблениця на ім'я Сейдж змалечку відрізнялася від інших щенят. Її особливі вушка стали родзинкою собачки. А ДНК-тест на породу Сейдж показав доволі несподівані результати.
Що відомо про песиків, які стали зірками в мережі?
Відео поліції із затриманням злочинної групи привернуло увагу користувачів мережі через несподіваного свідка – песика, який опинився поруч під час події. У коментарях жартують, що саме чотирилапий нібито допоміг правоохоронцям викрити свого господаря.
Тим часом у столиці пасажири одного з трамваїв помітили собаку, який їхав разом із людьми. Ролик із ним швидко поширився у Threads, користувачі ділилися враженнями та жартома називали пса "найкрасивішим кондуктором".