Втім, науковці наголошують: це лише загальні спостереження, а не строгі правила. Про це пише Parade Pets.

Дивіться також Ви будете здивовані, але характер кота можна визначити по подушечках його лапок

Чи може колір шерсті впливати на характер собаки?

У мережі активно обговорюють нову теорію, яка пояснює характер собак через колір їхньої шерсті. Ідея стала вірусною після відео в TikTok, де ветеринарка Морган розповіла про можливий зв’язок між відтінком шерсті та поведінкою тварини.

Експертка пояснює: історично різні типи собак виконували різні ролі, і часто це частково збігалося з їхнім забарвленням. Наприклад, світлі собаки-охоронці худоби мали зливатися зі стадом, а темні робочі собаки були більш помітними під час патрулювання чи полювання.

Теорія, що підкорила TikTok: колір шерсті може пояснити поведінку собаки. Дивіться відео докторки Морган

Через це деякі люди помічають певні повторювані риси поведінки у собак із подібним забарвленням. Однак ветеринарка наголошує: колір шерсті може бути лише маленькою частиною великої картини характеру тварини.

Що означає різний колір шерсті?

За словами експертки, певні відтінки шерсті часто асоціюють із такими рисами:

Чорні собаки. Їх називають природними "захисниками". Такі тварини можуть бути уважними, пильними та дуже прив’язаними до своїх господарів. Вони часто уважно спостерігають за оточенням і швидко реагують на потенційну небезпеку.

Золотисті або руді собаки. Їх описують, як "емоційних підйомників". Такі собаки часто здаються дуже дружніми, теплими та здатними підіймати настрій людям. Вони легко налагоджують контакт і створюють атмосферу радості.

Білі собаки. Їх називають "спокійними охоронцями". Вважається, що вони можуть бути дуже прив’язаними до одного господаря, чутливими до настрою людей і добре відчувати емоційний стан сім’ї.

Коричневі собаки. Їм приписують роль "сімейного якоря". Такі тварини часто міцно прив’язуються до родини, добре ладнають із дітьми та можуть інстинктивно намагатися підтримувати гармонію вдома.

Водночас експертка підкреслює: це лише узагальнені спостереження, а не чітке правило.

Чи завжди ця теорія працює?

Багато власників собак у коментарях до відео зазначили, що їхні улюбленці зовсім не відповідають цим описам. Наприклад, дехто жартує, що їхні "спокійні" білі собаки насправді дуже енергійні або навіть тривожні.

Однак кінологи центру Dred Dog наголошують, що характер тварини значно більше залежить від генетики, виховання, соціалізації та умов життя. Водночас вони зазначають, що колір шерсті може напряму впливати на здоров'я собаки.

Деякі кольори можуть бути пов’язані з генетичними особливостями. Наприклад: Голубі собаки (блакитний доберман, французький бульдог) можуть мати схильність до алопеції (випадіння шерсті). Білі собаки (далматини, білі вівчарки) – іноді мають генетичну глухоту. Мерлевий окрас (плямистий) може нести ризики для зору та слуху, особливо якщо поєднано два мерлевих гени,

– кажуть кінологи.

Тому експерти радять не оцінювати собаку лише за зовнішністю. Найважливіше – це досвід тварини, навчання та ставлення людей, з якими вона живе.