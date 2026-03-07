У Threads активно обсуждают подобные истории. Пользователи рассказывают, что несмотря на неожиданные трансформации четвероногих, их совместная жизнь совсем не лишена радости.

К теме Женщина приютила милого щенка, но не была готова к тому, что из него вырастет

Как любимцы обхитрили своих владельцев и выросли совсем другими, чем ожидалось?

Один из пользователей сети под ником obertynskyialeks поделился собственным опытом покупки четвероногого на OLX. Мужчина думал, что приобрел бельгийскую овчарку. Однако песик думал иначе, хоть щенком он и выглядел довольно серьезным, но стать овчаркой ему не суждено было стать овчаркой.

Каким был пес в детстве, каким он должен был вырасти и кем стал на самом деле: смотрите серию фото



Этот рассказ отозвался многим другим владельцам. Сообщение собрало более 10 тысяч лайков, а также сотни комментариев. Люди взялись делиться и своим опытом воспитания любимцев.

В частности e.papirovska рассказала, что своего пушистика взяла из рук волонтеров, которые убеждали, что собака будет небольшой, всего 7 – 8 килограммов. Впрочем, малыш вырос до 27 килограммов.



История неожиданного роста любимца / Скриншот из сети

Со своей стороны ket.bieliaieva показала свою "овчарку", которая, судя по фото, может легко поместиться в сумочку. Но это не мешает собаке оставаться в стиле и очаровывать всех своим боевым видом.