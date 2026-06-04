Как могут измениться правила содержания домашних животных, если Украина вступит в ЕС

Вступление Украины в Европейский Союз может повлиять не только на экономику или законодательство, но и на правила содержания домашних животных. Там уже формируют единые стандарты по благополучию собак и кошек, их регистрации, разведению и продаже.

Часть этих норм в будущем может стать обязательной и для Украины. Об этом пишет Euro News.

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Как могут измениться правила для владельцев животных?

Европейский Союз в последние годы активно ужесточает требования по защите домашних животных.

В 2025 году Европейский парламент и Совет ЕС согласовали первые общеевропейские правила по благополучию, идентификации и прослеживаемости собак и кошек. Они призваны бороться с нелегальным разведением, контрабандой животных и недобросовестной продажей через интернет.

Одним из самых заметных изменений может стать обязательное чипирование и регистрация домашних животных в национальных базах данных. В странах Европейского Союза все больше внимания уделяют созданию систем, которые позволяют быстро установить владельца потерянного животного, отследить его происхождение и историю вакцинации.

Именно такие механизмы Евросоюз считает одним из ключевых инструментов борьбы с нелегальным рынком животных.

Кроме того, могут быть введены более жесткие требования к питомникам, приютов и лицам, которые занимаются разведением собак и кошек. Европейские правила предусматривают минимальные стандарты содержания, ухода, обращения с животными и даже требования к квалификации людей, которые работают с ними.

Отдельное внимание уделяется онлайн-продаже животных. В ЕС планируют усилить контроль за объявлениями в интернете и обязать продавцов подтверждать происхождение животных. Это должно уменьшить количество случаев незаконного разведения и продажи животных с поддельными документами.

Также могут измениться правила транспортировки домашних любимцев между странами. Владельцам, вероятно, придется внимательнее следить за документами, вакцинацией и регистрацией животных в соответствии с едиными европейскими стандартами. Подобные механизмы уже действуют во многих странах ЕС через систему паспортов для домашних животных.

Как в Украине недавно обновили правила содержания животных?

В Украине начали действовать новые правила содержания домашних животных, которые предусматривают обязательную идентификацию любимцев и оформление ветеринарных паспортов нового образца.

Нововведения направлены на улучшение контроля за здоровьем животных, усиление их защиты и приближение украинского законодательства к европейским стандартам. Владельцам собак и кошек стоит ознакомиться с новыми требованиями, ведь за их нарушение предусмотрена административная ответственность.

Согласно новым правилам, домашние животные должны пройти процедуру идентификации, в частности путем микрочипирования. Также владельцы должны оформить ветеринарный паспорт, в котором будут фиксироваться основные сведения о животном и его хозяина.

В документе должны содержаться:

данные о владельце;

кличка, вид, порода, пол и возраст животного;

информация о вакцинации;

сведения о лечении и состоянии здоровья;

результаты ветеринарных осмотров.

Кроме того, новые правила ужесточают требования к содержанию домашних любимцев. Законодательство предусматривает строгие нормы по уходу за животными, запрещает жестокое обращение и усиливает контроль за использованием ветеринарных препаратов.

Особое внимание уделено профилактике заболеваний и системе раннего выявления инфекций. Ожидается, что это поможет эффективнее реагировать на вспышки опасных болезней и повысит уровень биобезопасности в стране.

За несоблюдение установленных требований владельцам могут грозить штрафы. Размер административного взыскания будет зависеть от характера нарушения и обстоятельств дела.

Почему новый закон о домашних животных является таким важным?

Принятие нового закона по защите и содержанию животных называют важным шагом на пути к европейским стандартам обращения с домашними любимцами.

Инициатором законопроекта стала Юлия Овчинникова, которая отметила, что документ разрабатывали совместно с зоозащитными организациями и экспертами. Закон призван завершить имплементацию Европейской конвенции о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала еще в 2013 году.

Необходимость обновления правил стала особенно очевидной после начала полномасштабной войны, когда тысячи животных остались без хозяев или оказались в зоне боевых действий. По словам депутата, во время войны Украина продемонстрировала миру готовность спасать каждую жизнь, а новый закон закрепляет этот подход на государственном уровне.

В то же время для международных партнеров документ должен стать подтверждением того, что Украина не только декларирует европейские ценности, но и последовательно внедряет их в повседневную жизнь общин.