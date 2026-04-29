Почему подготовка к выезду с животным длится 4 месяца и что нужно знать перед путешествием

Поездка за границу с домашним питомцем требует тщательной подготовки и времени. Приступать к процедурам нужно не менее чем за четыре месяца до выезда.

В Госпродпотребслужбе объяснили пошаговый алгоритм и требования, которых следует соблюдать.

Смотрите также В Польше владельцев животных будут штрафовать на 5000 злотых за одну ошибку

Что нужно знать перед поездкой с животным?

Выезд за границу с домашними животными– это сложный процесс, предусматривающий четкое соблюдение международных требований. В Госпродслужбе отмечают: подготовку нужно начинать заранее, ведь некоторые процедуры занимают несколько месяцев.

Прежде владельцам следует ознакомиться с правилами страны назначения и транзитных государств. В большинстве случаев украинцы путешествуют по странам Европейского Союза., где действуют серьезные ветеринарные требования.

Первым обязательным этапом является посещение ветеринарного врача. Там животному проводят чипирование, которое является обязательным для идентификации. Только после этого можно делать прививку против бешенства. Важно, чтобы все данные были внесены в ветеринарный паспорт, выдается в государственной ветеринарной больнице.

Следующий шаг– анализ крови на титр антирабических антител Его можно проводить не ранее чем через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за три месяца до поездки. В Украине такие исследования осуществляют, в частности, в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы и НеоВетлаби Украина.

Непосредственно перед выездом животное нужно снова показать ветеринару. За 72– 120 часов до пересечения границы необходимо провести противопаразитарную обработку (если этого требует страна) и получить ветеринарное свидетельство.

Финальным этапом станет оформление международного ветеринарного сертификата. Его выдают в пунктах пограничного инспекционного контроля. Для железнодорожных путешествий документ оформляют перед выездом, а для автомобильных это делают заранее, с учетом графика работы пунктов.

Несоблюдение хотя бы одного из этапов может стать основанием для отказа в пересечении границы.

Как нравственно подготовить животное к долгому путешествию?

Путешествие с домашним любимцем может быть комфортным и безопасным., если подготовиться заранее и учесть потребности животного. Ветеринарный врач Евгения Михайловская в комментарии "УП.Жизнь" подчеркивает, что адаптацию к поездкам следует начинать еще с раннего возраста, ведь это поможет избежать стресса в будущем.

По ее словам, животное следует постепенно приучать к транспорту, начиная с коротких поездок.

Это немаловажная часть социализации. Животные, привыкшие к путешествиям, не боятся ездить в транспорте, потому что это не провоцирует у них стресс. Следует начать с коротких поездок в авто или общественном транспорте,

– объяснила ветеринарка.

Важным элементом подготовки является переноска или специальный контейнер., к какому любимцу нужно заранее приучить. Животное должно воспринимать его как безопасное место, поэтому специалисты советуют оставлять бокс дома в открытом доступе и поощрять любимца лакомством. Также переноску необходимо правильно подобрать по размеру., чтобы животное могло свободно двигаться.

"Надо приучить животное к пребыванию в переноске– она должна восприниматься как нечто комфортное, приятное, безопасное",– подчеркнула Евгения Михайловская.

Особое внимание следует уделить безопасности во время движения. Переноску нужно закрепить ремнем безопасности, а собак без контейнера следует размещать на специальных лежанках или автокреслах. Кроме того, во время длительных поездок необходимо делать регулярные остановки, чтобы животное могло отдохнуть, попить воды и прогуляться.

Ветеринарка также советует не кормить питомца непосредственно перед выездом.– оптимально сделать это за два часа до поездки. В дорогу следует взять воду, корм и лакомство, чтобы поддерживать комфорт животного.

Если же любимец склонен к стрессу или тошноте, следует проконсультироваться с ветеринаром по поводу возможных препаратов. Особенно чувствительны к изменениям коты, которые чаще нуждаются в успокаивающих средствах.

Истории путешествий с домашними питомцами