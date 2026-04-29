В КГГА объяснили, почему каждый владелец обязательно должен зарегистрировать домашнего любимца

В Киеве регистрация домашних животных является обязательной и имеет ряд важных преимуществ для владельцев. Она позволяет идентифицировать питомца, подтвердить право собственности и избежать штрафов.

У КГГА объяснили, как работает система и почему ее не стоит игнорировать.

Зачем нужна регистрация животных?

В Киеве владельцев домашних животных призывают не медлить с официальной регистрацией своих любимцев. В Киевской городской государственной администрации отмечают, что это не формальность, а важный инструмент безопасности и ответственного содержания животных.

Регистрация предусматривает внесение данных о животном в муниципальный реестр. После этого любимец получает уникальный номер, который связан с жетоном или микрочипом. Именно это позволяет быстро установить владельца в случае потери животного.

В КГГА объясняют, что одно из главных преимуществ – идентификация. Если животное потеряется, его значительно легче вернуть домой благодаря наличию чипа и регистрационной записи. Это существенно уменьшает количество бездомных животных и ускоряет их возвращение владельцам.

Еще одним важным аспектом является юридическая защита. Регистрация подтверждает право собственности на животное, а соответствующее удостоверение является официальным документом. В случае спорных ситуаций или потери любимца это может иметь решающее значение.

В то же время в городской администрации напоминают и об ответственности. За отсутствие регистрации предусмотрен штраф в соответствии с КУоАП, в частности по статье 154. Поэтому игнорирование требований может привести к финансовым санкциям. В КГГА подчеркивают, что регистрация – это не только требование правил, но и проявление ответственного отношения к своему любимцу. Она помогает сделать городскую среду более безопасной как для людей, так и для животных.

Как зарегистрировать животное?

В Киеве действует электронный Реестр домашних животных – единая городская база, которая содержит информацию о любимцах и их владельцах.

Чтобы зарегистрировать животное, владельцу нужно сначала войти в систему через сервис КиевID. Авторизация доступна разными способами, что делает процесс быстрым и доступным.

После входа необходимо создать карточку животного в разделе "Мои животные". Там нужно внести основную информацию о питомце. После этого на электронную почту приходит приглашение на верификацию данных.

Следующий этап – подтверждение информации. Для этого владельцу вместе с животным нужно обратиться в коммунальное предприятие ветеринарной медицины или в ближайший Центр предоставления административных услуг. После проверки данных регистрация считается завершенной.

Отдельно в системе предусмотрена функция поиска животных по QR-коду. Если любимец потеряется, человек, который его найдет, может отсканировать код с помощью смартфона. После этого откроется информация о животном, а владелец автоматически получит сообщение.

Если же животное не удалось идентифицировать, пользователь может заполнить специальную форму о найденном животном. Это помогает быстрее соединить потерянного любимца с хозяином.

Что нужно знать об электронных ветпаспортах?