Женщина забрала из приюта старейшую собаку и не ожидала, что с ней произойдет
- Самую старую собаку в приюте забрали, когда ему было 11 лет и 8 месяцев.
- Спустя более двух лет после того, как Оскар нашел новую семью, он остается здоровым и активным, приближаясь к своему 13-му дню рождения.
Оливия Ходжсон подарила новую жизнь 11-летнему лабрадору по имени Оскар, забрав его из приюта. Владелица даже не подозревала, какая трогательная совместная история их ждет.
О воспитании своего нового любимца женщина активно рассказывает на странице livxoscar в TikTok.
Как Оскар нашел новую семью после приюта?
Женщина решила приютить собаку, которую в приюте называли "старшим жителем". Она увидела Оскара в Thornberry Animal Sanctuary и уже с первого взгляда поняла, что это ее пес.
К тому моменту он провел там всего две недели. Когда Оливия забирала Оскара, ему было 11 лет и 8 месяцев. Она честно призналась, что тогда думала: вряд ли они будут иметь много времени вместе, ведь обычно лабрадоры живут 10 – 14 лет.
История Оскара: смотрите фото со страницы его владелицы
Однако ее счастью не было предела, когда спустя более двух лет пес оставался здоровым и активным, приближаясь к своему 13-му дню рождения. Она делится их жизнью в сети и говорит, что Оскар научил их ценить покой и наслаждаться каждым моментом.
По ее словам, он обожает лакомства, сосиски с чиппи и прогулки с "мамой и папой". Также Оскар не против хорошенько вымазаться в грязи. Несмотря на свой почтенный возраст, он остается энергичным и с удовольствием проводит время с семьей.
Вместе с тем, в комментариях пользователи активно поддерживают Оливию, напоминая, что собаки могут жить значительно дольше, чем ожидаемо. Так, некоторые делились историями о любимцах, которые доживали до 17 лет.
Любит песик и объятия: смотрите видео
Заметим! Специалисты из American Kennel Club рассказали, что лабрадор-ретривер – это одна из самых популярных пород собак. Они известны своей доброжелательностью, энергичностью и преданностью. Это замечательные семейные собаки, которые легко находят общий язык как с людьми, так и с другими животными. В то же время, несмотря на свой ласковый характер, лабрадоры требуют много движения – они обожают плавание, игры и активные прогулки.
