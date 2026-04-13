Выживают только те, которые могут спрятаться: что происходит с животными на фронте

На линии фронта в Украине выживают преимущественно мелкие животные, которые способны прятаться под землей. Крупные звери и птицы массово покинули зону боевых действий или погибли из-за постоянных обстрелов.

Война уже вызвала масштабные потери для экосистем, в частности после подрыва Каховской ГЭС. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал зоолог, участник антарктических экспедиций, менеджер проектов "Редкие виды" Всемирного фонда природы WWF-Украина Игорь Дикий.

Кто может выжить на передовой?

Полномасштабная война России против Украины кардинально изменила жизнь дикой природы в зоне боевых действий. На линии соприкосновения выживают только те виды, которые могут адаптироваться к постоянной опасности – прежде всего мелкие животные, которые прячутся под землей.

По словам Игоря Дикого, условия на фронте фактически воспроизводят правило выживания: кто лучше способен спрятаться – тот имеет шанс остаться в живых.

Все крупные животные оттуда давно уже ушли. А те, которые не успели, просто погибли. Выживают мелкие животные – те, которые могут спрятаться под землю в нору. Это преимущественно грызуны, максимум еще лисы,

– отмечает зоолог.

В зоне активных боевых действий остаются преимущественно грызуны и частично лисы. Их способность жить в норах позволяет избегать обломков, взрывов и огня. В то же время крупные животные практически исчезли с этих территорий. Волки, кабаны, лоси и косули или сбежали, или погибли. Те единичные особи, которые остаются, часто испытывают серьезные травмы, в частности контузий.

Зоолог привел показательный случай: во время боевых действий косули продолжали пастись прямо посреди поля и не реагировали на взрывы. Вероятно, животные потеряли слух из-за постоянного шума войны.

Похожая ситуация и среди птиц. В опасных районах остались только мелкие виды, в частности воробьинообразные. Зато крупные птицы – орлы, аисты, журавли – покинули эти территории. Из-за больших размеров они значительно более уязвимы к поражению, а также имеют естественную осторожность, которая заставляет их избегать зон боевых действий.

Отдельным ударом по биоразнообразию стал подрыв Каховской гидроэлектростанции. Масштабное затопление привело к уничтожению уникальных экосистем.

По оценкам специалистов:

полностью уничтожены популяции двух эндемичных видов муравьев;

около 70% популяции кандыбки пустынной погибло;

серьезно пострадали другие редкие виды, в частности песчаный слепец.

Часть этих видов существовала только на этих территориях, поэтому их потери могут быть необратимыми.

Даже после освобождения территорий животные сталкиваются с новыми опасностями. Речь идет о минировании, неразорвавшиеся боеприпасы и растяжки, которые представляют смертельную угрозу для фауны. Несмотря на это, некоторые виды постепенно возвращаются, пытаясь восстановить свои популяции.

