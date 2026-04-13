Pets Уход за животными Виживають лише ті, які можуть сховатися: що відбувається з тваринами на фронті
13 апреля, 06:10
Выживают только те, которые могут спрятаться: что происходит с животными на фронте

Вероника Соцкова
Основні тези
  • На линии фронта в Украине выживают по большей части мелкие животные, которые могут прятаться под землей, тогда как крупные животные и птицы покинули эти территории или погибли.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал уничтожение уникальных экосистем, включая уничтожение популяций двух эндемичных видов муравьев и 70% популяции кандибки пустынной.

На линии фронта в Украине выживают преимущественно мелкие животные, которые способны прятаться под землей. Крупные звери и птицы массово покинули зону боевых действий или погибли из-за постоянных обстрелов.

Война уже вызвала масштабные потери для экосистем, в частности после подрыва Каховской ГЭС. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал зоолог, участник антарктических экспедиций, менеджер проектов "Редкие виды" Всемирного фонда природы WWF-Украина Игорь Дикий.

Кто может выжить на передовой?

Полномасштабная война России против Украины кардинально изменила жизнь дикой природы в зоне боевых действий. На линии соприкосновения выживают только те виды, которые могут адаптироваться к постоянной опасности – прежде всего мелкие животные, которые прячутся под землей.

По словам Игоря Дикого, условия на фронте фактически воспроизводят правило выживания: кто лучше способен спрятаться – тот имеет шанс остаться в живых.

Все крупные животные оттуда давно уже ушли. А те, которые не успели, просто погибли. Выживают мелкие животные – те, которые могут спрятаться под землю в нору. Это преимущественно грызуны, максимум еще лисы, 
– отмечает зоолог.

В зоне активных боевых действий остаются преимущественно грызуны и частично лисы. Их способность жить в норах позволяет избегать обломков, взрывов и огня. В то же время крупные животные практически исчезли с этих территорий. Волки, кабаны, лоси и косули или сбежали, или погибли. Те единичные особи, которые остаются, часто испытывают серьезные травмы, в частности контузий.

Зоолог привел показательный случай: во время боевых действий косули продолжали пастись прямо посреди поля и не реагировали на взрывы. Вероятно, животные потеряли слух из-за постоянного шума войны.

Похожая ситуация и среди птиц. В опасных районах остались только мелкие виды, в частности воробьинообразные. Зато крупные птицы – орлы, аисты, журавли – покинули эти территории. Из-за больших размеров они значительно более уязвимы к поражению, а также имеют естественную осторожность, которая заставляет их избегать зон боевых действий.

Отдельным ударом по биоразнообразию стал подрыв Каховской гидроэлектростанции. Масштабное затопление привело к уничтожению уникальных экосистем.

По оценкам специалистов:

  • полностью уничтожены популяции двух эндемичных видов муравьев;
  • около 70% популяции кандыбки пустынной погибло;
  • серьезно пострадали другие редкие виды, в частности песчаный слепец.

Часть этих видов существовала только на этих территориях, поэтому их потери могут быть необратимыми.

Даже после освобождения территорий животные сталкиваются с новыми опасностями. Речь идет о минировании, неразорвавшиеся боеприпасы и растяжки, которые представляют смертельную угрозу для фауны. Несмотря на это, некоторые виды постепенно возвращаются, пытаясь восстановить свои популяции.

Может ли Украина получить репарации за нанесенный экологии ущерб?

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с начала полномасштабного вторжения России ведет системный подсчет экологических убытков.

По словам министра Руслана Стрельца, эти данные необходимы для того, чтобы в будущем выставить счет государству-агрессору.

Он отметил, что экологическая составляющая может впервые в истории человечества стать частью международных репараций. только по состоянию на 2023 год в Украине было зафиксировано более 2500 случаев экологических преступлений. Общая сумма ущерба оценивалась в 2 триллиона гривен, или около 56 миллиардов долларов.

Половина этой суммы приходилась на неконтролируемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Кроме того, значительный ущерб нанесен из-за засорения земель, загрязнения воды и уничтожения лесов и экосистем. Более 3 миллионов гектаров лесов уже пострадали в результате боевых действий, что составляет примерно треть всего лесного фонда страны.

Отдельно министр отметил катастрофические последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции, который назвал экоцидом.

Сейчас Украина вместе с международными партнерами, в частности Программой ООН по окружающей среде, работает над оценкой ущерба и планом восстановления пострадавших территорий.

Сколько животных пострадало от войны?

  • Полномасштабная война России против Украины нанесла значительный ущерб не только людям, но и животным. Миллионы домашних, домашних и диких животных оказались под угрозой из-за боевых действий, обстрелов и разрушения инфраструктуры. Часть из них погибла, другие были брошены во время срочной эвакуации людей из опасных регионов.

  • Зоозащитники и волонтеры сообщают о критической перегрузке приютов в разных областях Украины. Особенно много спасенных животных поступает из прифронтовых территорий, где ситуация остается самой сложной.

  • По данным зоозащитной организации UAnimals, с начала полномасштабной войны погибло более 6 миллионов домашних животных. Речь идет прежде всего о подтвержденных потерях в фермерских хозяйствах. В то же время реальные масштабы трагедии могут быть значительно больше.

  • Из-за оккупации части территорий и отсутствия фиксации многие случаи гибели животных остаются неучтенными.
    Эксперты отмечают, что война имеет долговременные последствия для всей экосистемы и потребует лет на восстановление.