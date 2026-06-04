З гламурною сумочкою в зубах: на Золотих Воротах у Києві прогулюється мила собачка

Серед масованих обстрілів та безсонних ночей кияни шукаю розраду в буденних речах. Днями мешкаців столиці розчулила пані собака, яка переходила дорогу з рожевою сумочкою в зубах.

Милим відео в мережі Threads поділилася Анна Мариненко. Її допис за добу зібрав понад 10 тисяч вподобайок та майже сотню коментарів.

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Що відомо про собаку, яка влаштувала модний показ у центрі Києва?

Коротенький відеоролик, зафільмований у столиці, показує, як чоловік зі своєю улюбленицею стоїть перед пішохідним переходом, очікуючи зеленого сигналу світлофора.

Собачка в цей момент чемно сидить поруч із власником, дотримуючись правил дорожнього руху. Щойно спалахує зелене світло, пані песиня філігранно хапає зубками свою мініатюрну рожеву сумочку й поспішає переходити дорогу.

Образ чотирилапої доповнила "прогулянкова амуніція" в тон до аксесуара.

Песиня переходить дорогу з сумочкою в зубах: дивіться потішне відео

Допис миттєво став популярним у мережі й привабив багатьох користувачів до обговорення. Як виявилося, для собаки такі прогулянки – далеко не перший досвід. Раніше модницю помічали з туфелькою, парасолькою та іншими дрібничками.

У коментарях собаку називають справжньою леді й просять зробити традиційну "розпаковку" сумочки. "Я десь так уявляю вуличних собак біля намелаки", – пожартував один із користувачів.



Пухнаста модниця тішить Киян своїми образами / Фото з мережі користувача з ніком hard.hero

Нагадаємо, що раніше ми розповідали ще про одного чотирилапого столиці. Тибетський мастиф Джампер розгулює столицею і полюбляє заходити до різних закладів. Водночас попри значні розміри (понад 45 кілограмів), за належного виховання ці собаки зазвичай поводяться спокійно, доброзичливо та легко контактують з людьми.