На службі з 2022: історія собаки, який став до лав тероборони

Чотирилапі нерідко стають повноправними членами військових підрозділів. Самі бійці розповідають, що собаки і на допомогу прийдуть, і розважать, і заспокоять, і щирими емоціями поділяться. Не винятком став і пес Пістон, який у військовій справі вже понад 4 роки.

Його історією поділилися на сторінці 260-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ "Хортиця".

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Як Пістон доєднався до війська?

Пес з'явився у батальйоні навесні 2022 року під час оборони району Великої Новосілки. Через активні бойові дії навколо залишалося багато покинутих тварин, частина з яких шукала прихисток біля командного пункту українських військових.

Згодом більшість розійшлася, але Пістон залишився. Він жив разом із бійцями, ділив із ними побут і ховався від обстрілів у підвалі. З часом собака став постійним супутником офіцера з позивним "Канаріс". Разом вони пройшли службу в багатьох областях:

Запорізькій;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Донецькій областях.

Сьогодні Пістон живе на командному пункті, де має власну будку та користується повагою серед військових. Попри загальну любов бійців, пес має норовливий характер і сумлінно виконує роль охоронця. Він уважно стежить за територією та не робить винятків для гостей незалежно від їхніх посад чи звань.

Це ж така порода – українська дзвінкова. Він змалку привчений охороняти,

– підкреслив "Канаріс".

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За словами побратимів, Пістон вирізняється не лише відданістю, а й вибагливістю до їжі: ніколи не хапає ласощі одразу, спершу ретельно їх обнюхує й лише потім вирішує, чи варто куштувати. За роки війни Пістон став справжнім символом підрозділу та вірним другом військових, продовжуючи нести службу поруч із ними на шляху до перемоги.

Зазначимо, що песики служать і в ДСНС. В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу представники Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" ДСНС України розповіли про обов'язки пса Чіко на робочому місці та особливості його характеру.

Службу пес розпочав у 2023 році та вже встиг взяти участь у низці пошуково-рятувальних операцій. На його рахунку – чотири врятовані людини. Один із останніх успішних випадків стався на Львівщині, де Чіко допоміг знайти жінку, про яку не було жодної звістки 9 діб.