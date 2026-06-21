Втратив господарів під час обстрілу: подружжя врятувало гігантського мастифа Мустафу

Тибетського мастифа Мустафа пережив чимало горя за своє недовге життя. Він втратив власників, отримав контузію та бореться з хворобами.

Однак в його історії все ж таки є промінчик щастя. Про це розповідають нові власники Мустафи.

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Як Мустафа знайшов нову родину?

Подружжя розповіло, що дізналося про Мустафу випадково – через публікації в інтернеті.

Ми побачили про нього інформацію в інтернеті. Представниця притулку для евакуйованих тварин зв’язалася з нами, ми домовилися й одразу поїхали забирати Мустафу. Разом із нами привезли корм, допомогу від підписників і все необхідне. Ми просто зрозуміли: пройти повз уже не зможемо,

– розповіли власники.

За словами подружжя, зараз найбільше уваги приділяють здоров’ю собаки. У Мустафи вже виявили низку серйозних проблем, однак попереду ще додаткові обстеження. Власники "хочуть зробити все можливе, щоб зберегти його життя".

"Дуже багато людей, волонтерів і небайдужих підключилися до лікування Мустафи. Вони щодня пишуть, запитують про його стан, підтримують нас. Але зараз усе залежить від самого Мустафи – від його сили, характеру й бажання жити. Ми просто хочемо дати йому шанс на щасливе життя", – наголосило подружжя.

У нього є ще одна проблема – він дуже сильно контужений, і це, ймовірно, наслідки пережитих обстрілів. Його попередні господарі загинули під час обстрілу, разом із ним була ще собака – можливо, його сестра чи пара. Зважаючи на все, цей досвід залишив на ньому дуже сильний слід. Іноді він може просто йти вперед, ніби не розуміючи, куди саме йде,

– кажуть господарі.

Історія Мустафи: дивіться відео

Вони також зазначають, що раніше він навіть не дозволяв до себе торкатися – у собаки починалася панічна реакція, здригався від будь-якого контакту. Однак зараз йому вже трохи легше і він потроху починає довіряти.

Але Мустафа став уже другим врятованим тибетським мастифом у цій родині. Раніше у них з'явився відомий українцям Джампер.

Що відомо про Джампера?

Джампер – тибетський мастиф, якого добре знають багато українців. Пес став справжньою зіркою соцмереж та навіть є амбасадором бренду корму. Попри свої великі розміри, власники називають його "ніжним гігантом", адже він дуже добрий, обожнює дітей і легко завойовує серця людей.

Джампер та його господар: дивіться відео

Джампер часто супроводжує своїх власників у повсякденному житті: разом вони відвідують заклади, подорожують, зупиняються в готелях і навіть ходять у салони краси.

За словами господарів, пес завжди поводиться максимально чемно, слухається та вражає оточення своєю вихованістю. Варто зазначити, що Джампер радо прийняв у свою родину Мустафу.