Скільки разів на тиждень можна купати тварин у спеку

У спекотний сезон багато власників домашніх тварин починають купати своїх улюбленців частіше, вважаючи, що це допомагає їм легше переносити високі температури. Однак ветеринари застерігають: це може завдати шкоди шкірі та шерсті улюбленців.

Частота водних процедур залежить від виду тварини, її породи, стану здоров'я та способу життя. Про це пише ASPCA.

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Як часто влітку потрібно купати собак?

З настанням літньої спеки багато господарів прагнуть частіше купати своїх собак, щоб допомогти їм охолодитися. Проте ветеринари наголошують, що для більшості тварин немає потреби в регулярних щотижневих водних процедурах.

За даними фахівців, здорових собак зазвичай достатньо купати приблизно раз на місяць. Водночас активні тварини, які багато часу проводять на вулиці, плавають у водоймах або часто забруднюються, можуть потребувати купання частіше.

Занадто часте використання шампунів здатне порушувати природний захисний бар'єр шкіри. Через це можуть виникати сухість, подразнення, свербіж та погіршення стану шерсті.

Фахівці також радять не замінювати регулярне вичісування частими купаннями. Саме правильний догляд за шерстю допомагає підтримувати чистоту собаки між водними процедурами.

Чи потрібно купати котів у спеку?

На відміну від собак, більшість домашніх котів не потребують регулярного купання. Як зазначає Pet MD, ці тварини самостійно доглядають за своєю шерстю та підтримують належний рівень гігієни.

Ветеринари рекомендують купати кота лише у випадках сильного забруднення, потрапляння на шерсть небезпечних речовин або за медичними показаннями.

Для деяких довгошерстих порід чи літніх тварин можуть діяти окремі рекомендації. Навіть якщо купання необхідне, проводити його занадто часто не варто.

Фахівці зазначають, що в більшості випадків достатньо однієї процедури раз на чотири – шість тижнів або ще рідше. Влітку не слід намагатися охолоджувати котів і собак постійними купаннями.

Набагато важливіше забезпечити тваринам доступ до свіжої води, прохолодного місця для відпочинку та захисту від перегріву.

Як допомогти тваринам пережити спеку?

У літній період домашні улюбленці особливо вразливі до перегріву. Високі температури створюють додаткове навантаження на організм собак і котів, тому власникам важливо подбати про комфортні та безпечні умови для своїх тварин.

Ветеринари радять дотримуватися кількох важливих рекомендацій:

не перегодовувати улюбленця, адже в спеку тварини зазвичай менш активні та потребують менше калорій;

постійно забезпечувати доступ до чистої та свіжої води;

облаштувати місце для відпочинку в затіненому, прохолодному та добре провітрюваному приміщенні;

не залишати лежанку або будиночок під прямими сонячними променями;

не голити тварину наголо без рекомендацій ветеринара, оскільки шерсть захищає шкіру від сонця та допомагає підтримувати природну терморегуляцію;

переносити прогулянки на ранкові або вечірні години, коли спека спадає; уникати тривалого перебування на розпеченому асфальті та відкритому сонці;

ніколи не залишати тварину саму в автомобілі навіть на короткий час.

Фахівці наголошують, що температура в зачиненому авто може стрімко підвищуватися навіть за відчинених вікон. У таких умовах перегрів розвивається дуже швидко і може становити серйозну загрозу для здоров'я та життя домашнього улюбленця.