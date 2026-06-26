Може коштувати життя: у ДСНС закликають власників не залишати тварин у машині в спеку

Високі літні температури можуть критично впливати й на наших домашніх улюбленців. Хвостаті, залишаючись у зачиненому автомобілі під час спеки, можуть перегрітися.

Про це нагадують у ДСНС Києва. Там також закликали слідкувати за водним балансом пухнастиків.

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Як подбати про тварин у спеку?

Через літню спеку температура повітря в зачиненій машині суттєво зростає, тож хвостатий опиняється в небезпечній ситуації.

Навіть кілька хвилин у зачиненій машині за температури повітря +20 градусів можуть коштувати вашому улюбленцю життя,

– пояснили в ДСНС.

Рятувальники закликали не залишати тваринок у таких ситуаціях наодинці й не бути байдужими, якщо стали свідками подібного безвідповідального ставлення до них.

Окрім того, слід пам'ятати й про безпритульних тварин. За можливості, їм треба обов'язково налити води.



Собакам шкодить перебування в машині в спеку / Unsplash

Загалом же, спекотна погода становить серйозне випробування для організму собак. На відміну від людей, вони практично не пітніють, а підтримують нормальну температуру тіла переважно за допомогою пришвидшеного дихання.

Саме тому перегрів у тварин може виникнути дуже швидко, навіть якщо власнику здається, що умови залишаються безпечними. Щоб зменшити ризик теплового удару, ветеринари радять планувати тривалі прогулянки на більш прохолодний час доби.

Важливо! Найкраще вигулювати собаку рано-вранці, до настання сильної спеки, або ввечері після заходу сонця, коли повітря та поверхні вже встигають охолонути.

Окрему загрозу влітку становить нагрітий асфальт. Якщо людина не може без дискомфорту тримати долоню на покритті кілька секунд, то для собаки така поверхня може спричинити опіки подушечок лап. Тому під час прогулянок бажано обирати затінені маршрути, парки, газони чи ґрунтові стежки.

У спекотні дні надзвичайно важливо забезпечити тварині постійний доступ до води. Під час прогулянок власникам рекомендують брати із собою запас питної води та спеціальні дорожні поїлки, щоб улюбленець міг пити за потреби.

За рекомендаціями ветеринарів, у звичайних умовах собака має споживати приблизно 50 – 60 мілілітрів води на кожен кілограм своєї ваги щодня. Під час спеки цей показник може зростати, адже організму потрібно більше рідини для підтримання нормального водного балансу та терморегуляції.