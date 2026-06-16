Грають в апорт і гуляють на повідці: які породи котів поводяться як собаки

Більшість любителів тварин вважають, що головна різниця між котами та собаками полягає в їхньому характері. Собак зазвичай сприймають як відкритих, ласкавих і товариських компаньйонів, тоді як котам часто приписують незалежність, стриманість і навіть певну відстороненість.

Цей стереотип існує вже багато років і не зникає навіть попри численні відео в соцмережах, де коти демонструють неабияку прив'язаність до людей, охоче спілкуються та поводяться не менш дружелюбно, ніж собаки. Перелік котів із показово собачими звичками склали експерти з Parade Pets.

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Які породи мурчиків нагадують собак?

Деякі породи настільки товариські та орієнтовані на людину, що їх нерідко називають "котами-цуценятами". Такі тварини часто поводяться зовсім не так, як очікують від типового кота.

Фахівчиня з поведінки тварин, ветеринарна технікиня та менеджерка з комунікацій страхової компанії Embrace Pet Insurance Амбер Баттайгер, пояснює, що окремі породи мають схильність до поведінки, більш характерної для собак.

Такі коти можуть постійно слідувати за господарем по квартирі, зустрічати його біля дверей після повернення додому, приносити іграшки, активно "розмовляти", легко навчатися новим навичкам і навіть спокійно ходити на повідці.

Важливо! Фахівці зазначають, що більшість котів не потребує вигулу на повідку, адже це може спричиняти стрес і ризики. Хоча деяких тварин можна поступово привчити до шлейки з раннього віку, власникам важливо уважно стежити за їхнім самопочуттям і реакціями під час таких прогулянок.

Однак експертка наголошує, що жодна порода не гарантує певний характер. Як і серед собак, кожна тварина має власний темперамент, тому навіть представники однієї породи можуть суттєво відрізнятися поведінкою.

Серед порід, які найчастіше називають найбільш «собачими» за характером, Амбер Баттайгер виділяє:

Абіссинська кішка;

Турецький ван;

Мейн-кун;

Бурманська кішка;

Девон-рекс.

Ці породи відомі високою активністю, допитливістю та потребою в постійному контакті з людиною. Вони часто прагнуть бути в центрі уваги та беруть активну участь у всіх домашніх справах.

Проте майбутнім власникам варто враховувати, що разом із дружелюбністю приходять і додаткові обов'язки. Такі мурчики потребують значно більше уваги, фізичної активності та розумового навантаження, ніж багато інших порід.

Якщо їхні потреби залишаються незадоволеними, тварини можуть почати нудьгувати, голосно вимагати уваги, псувати речі або демонструвати небажану поведінку.

За словами експертки, "коти-цуценята" потребують не лише лежанки, кігтеточки та миски з кормом. Для комфортного життя їм необхідні інтерактивні іграшки, годівниці-головоломки, можливості для лазіння, регулярні ігри, навчання та постійне спілкування з господарем.

Особливу роль відіграє ментальна стимуляція. Якщо активний кіт не має можливості реалізувати свої природні інстинкти, він може почати дряпати меблі, гризти речі або проявляти інші руйнівні звички.

Саме тому інтерактивні ігри та завдання допомагають спрямувати його енергію в безпечне русло. Також власників часто цікавить питання, чи можна залишати таких котів самих удома.

Деякі котики ведуть себе по-собачому: дивіться їхні фото

За словами Баттайгер, усе залежить від конкретної тварини, але багато представників цих порід значно гірше переносять самотність, ніж традиційні "незалежні" коти.

Вони краще почуваються за наявності регулярного спілкування, цікавих занять або навіть іншого домашнього улюбленця. Експертка зазначає, що багато людей заводять котів, розраховуючи на менш вибагливого компаньйона, ніж собака.

Проте деякі з цих порід можуть вимагати майже стільки ж уваги та залученості. За її словами, такі коти більше схожі на маленьких, дуже товариських сусідів по квартирі зі своїми вподобаннями, характером і потребами.

Водночас фахівчиня наголошує, що не лише породисті тварини можуть мати подібний характер. У притулках і серед безпородних котів також часто трапляються надзвичайно соціальні та орієнтовані на людину вихованці. Тому тим, хто шукає ласкавого та активного кота, радять повідомляти працівникам притулків про бажані риси характеру майбутнього улюбленця.

На завершення Амбер Баттайгер підкреслює: порода може впливати на певні поведінкові особливості, однак вирішальне значення все ж має індивідуальний темперамент тварини.

Саме тому перед тим, як забрати кота додому, варто поспілкуватися з ним, поспостерігати за його поведінкою та переконатися, що його характер відповідає вашому способу життя й очікуванням.

Ще одним цікавим і незвичним видом мурчиків є кішки з черепаховим забарвленням, які відомі незвичайним поєднанням кольорів своєї шерсті, яке зумовлене рідкісною генетичною особливістю.

У різних культурах світу їм здавна приписували особливі властивості – від удачі та добробуту до захисту від нещасть. Зокрема, в Японії таких кішок брали на кораблі як обереги від штормів і злих духів, а в кельтських та ірландських традиціях вони вважалися символом достатку й благополуччя в домі.