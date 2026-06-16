Не все так просто: чи законно фотографувати чужих собак

У парках, кав'ярнях і на вулицях українці дедалі частіше фотографують милих собак та діляться кадрами у соцмережах. Однак не всі замислюються, чи законно публікувати фото чужого домашнього улюбленця без дозволу його власника.

У Цивільному Кодексі України чітко зазначено, у яких випадках проблем не виникне, а коли публікація може спричинити конфлікт.

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Чи можна фотографувати чужих собак?

У більшості випадків фотографування собак у громадських місцях не порушує закон. Якщо тварина перебуває у парку, на вулиці чи в іншому відкритому просторі, зйомка зазвичай вважається допустимою.

Аналогічний підхід застосовується і до фотографування людей або об'єктів у публічному просторі. Втім, ситуація може змінитися, якщо разом із собакою на фото потрапляє її власник або інші люди, яких можна легко ідентифікувати. Тоді питання стосується вже не лише тварини, а й права людини на приватність та використання її зображення.

Щодо публікацій фото, то це зазвичай не є порушенням закону. Проте варто враховувати контекст. Наприклад, якщо на знімку видно адресу проживання, номер телефону на жетоні, геолокацію або інші дані, які можуть допомогти встановити місцеперебування власника, це вже може створювати ризики для безпеки.

Особливо обережними варто бути із сервісними собаками, собаками військових, волонтерів або людей, які свідомо не розкривають своє місце проживання. У таких випадках публікація може ненавмисно розкрити персональну інформацію.

Претензії найчастіше виникають не через саму фотографію тварини, а через спосіб її використання. Наприклад, якщо фото супроводжується образливим підписом, неправдивою інформацією або використовується для реклами без згоди власника. У деяких випадках це може розглядатися як порушення прав на приватність або навіть як елемент переслідування.

Також небажано навмисно фотографувати одну й ту саму людину або її тварину всупереч проханням припинити це робити. Систематичні дії такого характеру можуть трактуватися як домагання чи переслідування.

Чому ще фотографування незнайомих собак може бути небезпечним?

Як зазначає Furric, багато собак не почуваються комфортно перед камерою. Для них смартфон або фотоапарат є незрозумілим предметом, який раптово з'являється перед мордою та привертає до себе всю увагу господаря.

Однією з головних причин дискомфорту є звук камери. Собаки мають значно чутливіший слух, ніж люди, тому клацання затвора, сигнали смартфона або робота автофокусу можуть здаватися їм гучними та тривожними. Через це деякі тварини починають нервувати або намагаються уникнути зйомки.

Не менш важливим фактором є порушення особистого простору. Коли людина різко наближає телефон до морди собаки, тварина може сприймати це як загрозу. Особливо чутливо на таку поведінку реагують сором'язливі або тривожні улюбленці.

Багато власників також хвилюються через використання спалаху. Ветеринарні експерти зазначають, що звичайний фотоспалах не шкодить очам собак і не викликає сліпоти. Водночас яскравий раптовий спалах може налякати окремих тварин або викликати короткочасний стрес.