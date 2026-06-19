Не лише люди: науковці вперше довели, собаки теж можуть страждати на "ігрову залежність"

Любов собак до м'ячиків, фрісбі чи інших іграшок давно здається цілком природною. Проте нове дослідження показало, що в окремих тварин така пристрасть може набувати рис поведінки, схожої на залежність.

Вчені виявили собак, які настільки зациклюються на грі, що починають ігнорувати інші стимули, включно з їжею та спілкуванням із господарями. Про це пише Scientific Reports.

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Що відомо про "собак-ігроманів"?

Автори наголошують, що поки не стверджують про існування повноцінної "ігрової залежності" у собак, однак знайшли переконливі паралелі з поведінковими розладами, які спостерігаються у людей.

Дослідники вирішили перевірити явище, яке вони назвали "надмірною мотивацією до іграшок". Для цього вони залучили 105 домашніх собак, яких власники описували як особливо захоплених грою.

Під час експериментів тваринам пропонували взаємодіяти з улюбленими іграшками в різних умовах. Наприклад, собака міг гратися з м'ячиком, а потім його ховали у коробку або розміщували поза досяжністю. Вчені фіксували реакції тварин: скільки часу вони намагалися повернути іграшку, чи відволікалися на їжу, чи реагували на господаря, а також наскільки швидко заспокоювалися після завершення гри.

Результати виявилися доволі несподіваними. У 33 собак дослідники зафіксували виражені ознаки так званої "залежноподібної поведінки". Такі тварини демонстрували надмірну фіксацію на своїх іграшках, постійно намагалися отримати до них доступ та значно менше цікавилися альтернативними стимулами.

Деякі собаки відмовлялися від їжі або спілкування з власником, якщо поруч була недоступна для них іграшка.

Особливу увагу дослідники звернули на кілька критеріїв, які в людській психології часто використовуються для оцінки поведінкових залежностей. Серед них – сильний потяг до певної діяльності, втрата самоконтролю, надмірна значущість об'єкта захоплення та використання активності для покращення емоційного стану.

Саме за цими показниками частина собак продемонструвала найбільш виражені результати.

Чому деякі іграшки можуть бути небезпечними для собак?

Попри користь для фізичної активності та розвитку собак, деякі іграшки можуть становити серйозну небезпеку для здоров'я тварин.

Ветеринари Техаського університету попереджають, що неправильно підібрані або неякісні іграшки нерідко стають причиною травм і навіть невідкладних операцій.

Однією з найбільших загроз є дрібні деталі, які собака може відірвати та проковтнути. Такі елементи здатні спричинити задуху або кишкову непрохідність, що потребує термінового ветеринарного втручання.

Небезпечними можуть бути й занадто тверді іграшки. За словами фахівців, роги, копита, тверді пластикові вироби та деякі жувальні іграшки здатні призводити до тріщин і переломів зубів.

Окрему небезпеку становлять мотузкові іграшки. Якщо собака проковтне окремі волокна, вони можуть пошкодити травний тракт або викликати закупорку кишківника.

Ветеринари також застерігають від дешевих виробів невідомого походження. У деяких випадках вони можуть містити токсичні речовини, зокрема важкі метали або шкідливі пластифікатори.

Ризики зростають для собак, які мають звичку агресивно гризти предмети. Такі тварини швидше руйнують іграшки та можуть випадково проковтнути їхні фрагменти. Фахівці наголошують, що безпечна іграшка має відповідати розміру, віку та силі щелеп конкретного собаки.

Важливо також регулярно перевіряти її на пошкодження та вчасно замінювати. Навіть якісні іграшки не рекомендується залишати з твариною без нагляду, особливо якщо йдеться про новий предмет. Спостереження за собакою під час гри дозволяє вчасно помітити небезпечну поведінку.