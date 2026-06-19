Учёные обнаружили собак, которые настолько увлекаются игрой, что начинают игнорировать другие стимулы, в том числе еду и общение с хозяевами. Об этом пишет Scientific Reports.

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Что известно о "собаках-игроманах"?

Авторы отмечают, что пока не утверждают о существовании полноценной "игровой зависимости" у собак, однако нашли убедительные параллели с поведенческими расстройствами, наблюдаемыми у людей.

Исследователи решили проверить явление, которое они назвали "чрезмерной мотивацией к игрушкам". Для этого они привлекли 105 домашних собак, которых владельцы описывали как особенно увлеченных игрой.

В ходе экспериментов животным предлагали взаимодействовать с любимыми игрушками в различных условиях. Например, собака могла играть с мячиком, а затем его прятали в коробку или помещали вне досягаемости. Учёные фиксировали реакции животных: сколько времени они пытались вернуть игрушку, отвлекались ли на еду, реагировали ли на хозяина, а также насколько быстро успокаивались после окончания игры.

Результаты оказались довольно неожиданными. У 33 собак исследователи зафиксировали выраженные признаки так называемого "зависимоподобного поведения". Такие животные демонстрировали чрезмерную фиксацию на своих игрушках, постоянно пытались получить к ним доступ и значительно меньше интересовались альтернативными стимулами.

Некоторые собаки отказывались от еды или общения с хозяином, если рядом находилась недоступная для них игрушка.

Особое внимание исследователи уделили нескольким критериям, которые в человеческой психологии часто используются для оценки поведенческих зависимостей. Среди них — сильное влечение к определенной деятельности, потеря самоконтроля, чрезмерная значимость объекта увлечения и использование этой деятельности для улучшения эмоционального состояния.

Именно по этим показателям часть собак продемонстрировала наиболее выраженные результаты.

Почему некоторые игрушки могут быть опасны для собак?

Несмотря на пользу для физической активности и развития собак, некоторые игрушки могут представлять серьезную опасность для здоровья животных.

Ветеринары Техасского университета предупреждают, что неправильно подобранные или некачественные игрушки нередко становятся причиной травм и даже неотложных операций.

Одной из самых больших угроз являются мелкие детали, которые собака может оторвать и проглотить. Такие элементы способны вызвать удушье или кишечную непроходимость, что требует срочного ветеринарного вмешательства.

Опасными могут быть и слишком твёрдые игрушки. По словам специалистов, рога, копыта, твёрдые пластиковые изделия и некоторые жевательные игрушки способны приводить к трещинам и переломам зубов.

Особую опасность представляют веревочные игрушки. Если собака проглотит отдельные волокна, они могут повредить пищеварительный тракт или вызвать закупорку кишечника.

Ветеринары также предостерегают от дешевых изделий неизвестного происхождения. В некоторых случаях они могут содержать токсичные вещества, в частности тяжелые металлы или вредные пластификаторы.

Риски возрастают для собак, которые имеют привычку агрессивно грызть предметы. Такие животные быстрее разрушают игрушки и могут случайно проглотить их фрагменты. Специалисты подчеркивают, что безопасная игрушка должна соответствовать размеру, возрасту и силе челюстей конкретной собаки.

Важно также регулярно проверять игрушку на наличие повреждений и своевременно заменять. Даже качественные игрушки не рекомендуется оставлять с животным без присмотра, особенно если речь идет о новом предмете. Наблюдение за собакой во время игры позволяет вовремя заметить опасное поведение.