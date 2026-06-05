Боря став моделлю: жінка шиє для собак панамки й тішить мережу кумедними відео

Домашні улюбленці потребують належного виховання й постійного догляду. Нерідко господарі чотирилапих ставляться до тваринок, як до власних дітей, намагаючись дати їм усе-усе необхідне. А в літню пору особливо доречним буде капелюшок від пекучого сонця.

Розбиратися з цим питанням своїми зусиллями взялася Тетяна Ніколаєнко. Жінка почала шити панамки для собак, а її захоплення вмить знайшло інтерес і відгук серед користувачів мережі. У коментарі 24 Каналу вона розповіла, як їй спала на думку така ідея, і як песик Боря поступово перекваліфікувався в моделі собачого одягу.

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Що відомо про Борю?

Собаці наразі 2 з половиною роки. Боря, як його ласкаво називає власниця, – американський стаффордширський тер'єр. Попри свої габарати, пес надзвичайно велелюблний. Він ніколи не проти "обіймашок" і "цілувашок". Тетяна називає його "маминим синочком".

За словами жінки, Борис живе з нею від двомісячного віку. Відтоді вона часто шила для нього різні речі, тому до одягу пес ставиться спокійно. Панамки для нього також не стали винятком.



Боря з дитинства носить панамки / Фото, надане 24 Каналу

Як виникла ідея виготовлення панамок та які тонкощі процесу?

Тетяна почала шити їх після змін у власному житті. Після розлучення вона залишилася жити в орендованій квартирі разом із донькою та собакою. Усі витрати – оренда житла, комунальні послуги, харчування та утримання родини – довелося оплачувати самостійно.

Тож постала потреба шукати спосіб заробітку. Одного дня після прогулянки з Борисом жінка повернулася додому й вирішила пошити для нього панаму. Готовий виріб вона приміряла на собаку, зняла коротке відео та виклала його в соцмережі.

Найбільше уваги ролик привернув в Instagram, де незабаром почали з'являтися перші замовлення. Так поступово захоплення переросло у невелику справу. Усі викрійки Наталія створює сама.

Шити вона вміє з дитинства – займається цим із 13 років, а також виготовляє інтер'єрні ляльки. На одну панамку майстриня витрачає приблизно півтори години. За цей час потрібно підготувати викрійку, вирізати деталі, зміцнити тканину, пришити необхідні елементи та зібрати готовий виріб.

Найчастіше за роботою її застає донька, яка жартома запитує, чи мама знову шиє панамки. А підписники активно підтримують майстриню вподобаннями, коментарями та новими замовленнями.

Показ мод разом з Борисом: дивіться відео зі сторінки Тетяни

Сьогодні, каже Тетяна, поруч із нею залишаються найрідніші – донька та Борис, який і став головним героєм історії про несподіваний початок власної справи.

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