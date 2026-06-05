Разбираться с этим вопросом своими усилиями взялась Татьяна Николаенко. Женщина начала шить панамки для собак, а ее увлечение моментально нашло интерес и отклик среди пользователей сети. В комментарии 24 Канала она рассказала, как ей пришла в голову такая идея, и как песик Боря постепенно переквалифицировался в модели собачьей одежды.

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Что известно о Борю?

Собаке сейчас 2 с половиной года. Боря, как его ласково называет владелица, – американский стаффордширский терьер. Несмотря на свои габариты, пес чрезвычайно любвеобильный. Он никогда не против "обнимашек" и "целовашек". Татьяна называет его "маминым сыночком".

По словам женщины, Борис живет с ней с двухмесячного возраста. С тех пор она часто шила для него разные вещи, поэтому к одежде пес относится спокойно. Панамки для него также не стали исключением.

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Боря с детства носит панамки / Фото, предоставлено 24 Каналу

Как возникла идея изготовления панамок и какие тонкости процесса?

Татьяна начала шить их после изменений в собственной жизни. После развода она осталась жить в съемной квартире вместе с дочерью и собакой. Все расходы – аренда жилья, коммунальные услуги, питание и содержание семьи – пришлось оплачивать самостоятельно.

Поэтому возникла необходимость искать способ заработка. Однажды после прогулки с Борисом женщина вернулась домой и решила сшить для него панаму. Готовое изделие она примерила на собаку, сняла короткое видео и выложила его в соцсети.

Больше всего внимания ролик привлек в Instagram, где вскоре начали появляться первые заказы. Так постепенно увлечение переросло в небольшое дело. Все выкройки Наталья создает сама.

Шить она умеет с детства – занимается этим с 13 лет, а также изготавливает интерьерные куклы. На одну панамку мастерица тратит примерно полтора часа. За это время нужно подготовить выкройку, вырезать детали, укрепить ткань, пришить необходимые элементы и собрать готовое изделие.

Чаще всего за работой ее застает дочь, которая в шутку спрашивает, или мама снова шьет панамки. А подписчики активно поддерживают мастерицу предпочтениями, комментариями и новыми заказами.

Показ мод вместе с Борисом: смотрите видео со страницы Татьяны

Сегодня, говорит Татьяна, рядом с ней остаются родные – дочь и Борис, который и стал главным героем истории о неожиданном начале собственного дела.

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