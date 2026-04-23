Такую неожиданную и трогательную историю осветили в BBC. Эксперты также рассказали об особенностях этих любимцев.

Как Ли Шеперд заинтересовался грызунами?

В его доме фактически обустроен мини-питомник: в гостиной стоят большие клетки, еще одна комната полностью отведена под содержание животных. Всего мужчина ухаживает за 17 дегу, в том числе и спасенными. Он объясняет, что выбрал именно этих любимцев из-за аллергии на кошек и собак, но со временем искренне к ним привязался.

Дегу – активные, социальные и "разговорчивые" животные с мягкой шерстью и длинным хвостом. Они ведут дневной образ жизни и легко подстраиваются под ритм хозяина, что делает их удобными домашними любимцами.

Идея бизнеса возникла еще в 2013 году, когда Шеперд не смог найти подходящие товары для своих животных. Из-за особенностей питания дегу нельзя давать продукты с сахаром, а также важно подбирать специальные материалы для игрушек, поскольку они чувствительны к некоторым видам древесины.



Ли Шеперд построил бизнес на грызунах / Фото BBC

Сначала мужчина изготавливал аксессуары в свободное время и продавал их онлайн, но впоследствии спрос вырос настолько, что он решил оставить нелюбимую работу и полностью посвятить себя делу. Среди его изделий – платформы для клеток, туннели, качели, а также игрушки из кокоса и бамбука. Это важно, ведь зубы дегу постоянно растут, и им нужно что-то грызть.

Сегодня бизнес, который он ведет из небольшого офиса в саду, позволяет покрывать расходы на содержание животных и обеспечивает стабильный доход. Хотя продукция ориентирована прежде всего на дегу, она подходит и для других грызунов: крыс, хомяков и песчанок, что расширяет круг клиентов.

Кстати, в мире существует около 20 видов хомяков, причем некоторые из них находятся под угрозой исчезновения. Они ведут преимущественно ночной образ жизни, имеют защитные мешки для запасания пищи, а их зубы растут на протяжении всей жизни, поэтому нуждаются в постоянном стачивании.

Чем уникальны дегу?

На странице Smithsonian's National Zoo & Conservation Biology Institute объяснили, что дегу живут преимущественно в травянистых регионах центрального Чили и роют сложные подземные норы с разветвленной системой тоннелей.

В случае опасности они предупреждают других членов колонии тревожными звуками, а также могут бить хвостом о землю, демонстрируя возбуждение или тревогу.



Интересные факты о дегу / Фото со страницы Smithsonian's National Zoo & Conservation Biology Institute

Питаются эти животные преимущественно травой, листьями и семенами, а на зиму делают запасы пищи в своих хранилищах. В неволе их рацион состоит из специальных низкобелковых гранул, зелени и корнеплодов, в частности батата и моркови.

Дегу ведут дневной образ жизни и остаются активными в течение светлого времени суток. Это очень социальные животные, которые живут группами до десяти особей, ухаживают друг за другом, играют и вместе отдыхают, тесно прижавшись.

