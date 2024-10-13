Під Києвом сталася стрілянина у кафе: поранення зазнав поліцейський
Джерело:Національна поліція України
У Софіївській Борщагівці, що під Києвом, 12 жовтня сталася стрілянина в одному з кафе. Внаслідок інциденту поранення зазнав поліцейський.
Про це повідомили у Національній поліції України. Наразі потерпілий перебуває у лікарні.
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Що відомо про стрілянину у кафе у Софіївській Борщагівці
Правоохоронці повідомили, що 12 жовтня до поліції надійшло повідомлення, що біля одного із кафе відбулася стрілянина. Прибувши на місце події, поліцейські попередньо з'ясували, що між жінками, що відпочивали у закладі, виник конфлікт.
Чоловіки, які були разом з ними, втрутились у суперечку, внаслідок чого один з учасників події тричі вистрілив в опонента. Попередньо, зі спецзасобу травматичної дії.
Поранення зазнав 34-річний поліцейський, який перебував поза службою. Наразі потерпілий в лікарні,
– сказали у поліції.
Правоохоронці вже встановили особу зловмисника та вилучили у нього зброю. Наразі поліція встановлює деталі події та розв'язує питання про надання правової кваліфікації інциденту.
Варто зазначити, що про цю подію повідомляли й у місцевих телеграм-каналах увечері 12 жовтня. За даними очевидців, інцидент стався біля ресторану Garden у Софіївській Борщагівці. Підозрюваного забрала поліція.
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На місці також працювала слідчо-оперативна група і швидка медична допомога.