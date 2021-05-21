Під Миколаєвом чоловік влаштував стрілянину: поранив хлопця і самого себе

У полі поблизу Миколаєва 13 травня чоловік стріляв з вогнепальної зброї. 21 травня йому повідомили про підозру у стрілянині та взяли під варту.

Чому виникла стрілянина

У полі біля села Новоінгулка між двома групами людей виник конфлікт. 30-річний миколаївець викрав телефон в іншого учасника суперечки.

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Погрожуючи застосуванням насильства, він заволодів мобільним телефоном одного з учасників конфлікту. Після цього, за попередньою змовою з невстановленою особою, чоловік декілька разів вистрілив ще в одного учасника конфлікту,

– розповіли поліцейські.

Зловмисник поранив чоловіка у стегно. Внаслідок стрілянини поранення отримав і сам нападник.

Стрілка затримали

Чоловіку повідомили про підозру у розбійному нападі і замаху на вбивство.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 227 тисяч гривень.

Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські розшукують інших причетних злочину, аби надати їх діям правову кваліфікацію.

19 травня на одеському СТО трапилася стрілянина. Внаслідок неї вогнепальні поранення тулуба отримали 2 чоловіків. У місті оголошували план "Перехоплення".

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