Підлітки побили чоловіка з інвалідністю: їх змусили вибачатися на колінах – відео 18+

У місті Малин Житомирської області підлітки жорстоко побили чоловіка з інвалідністю. Їх розшукали старші хлопці та змусили вибачитися на колінах.

Деталі жорсткого вчинку підлітків

На відео, яке поширили у соціальних мережах, чути, що підлітки заявляють буцімто чоловік викрав у когось гроші. Це і стало приводом для побиття.

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На кадрах видно, як ввечері група молодиків прямує за чоловіком з милицями. Один з них штовхнув його у спину, після чого чоловік впав. Далі підлітки відібрали у своєї жертви милиці та почали бити чоловіка. Вони кілька разів сильно вдарили його з ноги в обличчя. На останній раз удар був такий сильний, що жертва впала на землю.

На*я ти таке робиш? Бабки у мужика сп*здив,

– заявив неповнолітній нападник.

На фоні чути, як інші хлопці закликають нападника припинити. "Та Вася, не рухай його, він інвалід не рухай. Набухався, бабки сп*здив". Однак ніхто так і не втрутився.

Дивіться відео жорстокого побиття чоловіка з інвалідністю (18+):

Підлітки пообіцяли "більше так не робити"

Згодом у мережі з'явилися відео з вибаченнями від нападників, яких розшукали старші хлопці. Неповнолітні на колінах заявили, що "більше так не робитимуть".

Прошу вибачення у всього Малина і найбільше вибачаюся перед тим дядьком з милицями. Чесно кажу, що таке більше не повториться,

– сказав один з підлітків.

Дивіться відео з вибаченнями від нападника:

Хлопці вибачилися на колінах перед чоловіком, якого побили:

Реакція поліції

У поліції Житомира розповіли журналістам 24 каналу, що знають про цей інцидент. Правоохоронці вже встановили особи всіх учасників та проводять слідчі дії. Попередньо відкрили кримінальну справу за статтею про хуліганство.