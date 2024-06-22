У Києві невідомі побили ветерана війни: що відомо про обставини сутички

У Києві побили ветерана бойових дій, колишнього військовослужбовця 32-ї окремої механізованої бригади Олександра, коли той гуляв із собакою.

Про це повідомила його сестра та волонтерка у себе в інстаграм. На інцидент уже відреагували в поліції, там повідомили, що за фактом побиття чоловіка розпочато розслідування.

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Побили через зачіску

За словами сестри потерпілого, подія сталась ввечері 21 червня, коли Олександр вигулював собаку та повертався додому.

"До нього підійшли троє молодих людей, один з них почав "пред'являти за зачіску". Через декілька миттєвостей, Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Бив один, двоє інших стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається", – написала дівчина.



Колишнього військовослужбовця побили в Києві / Фото з інстаграму



Нападник виявився підлітком / Фото з інстаграму

Сестра потерпілого зазначили також, що поліція, яка прибула на виклик, повезла всіх у відділок, взяла покази, але зрештою відпустила нападників.

Дівчина також розповіла, що постраждалий Олександр брав участь у серйозних боях, має УБД та державні нагороди. Після звільнення з військової служби продовжив свою діяльність як волонтер та має роботу, пов'язану з допомогою армії.



Олександр колишній військовослужбовець / Фото з інстаграму

Що кажуть у поліції

У поліції повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі столиці. Зазначають, що усіх учасників інциденту встановлено, з ними тривають першочергові слідчі дії.

"Подію зареєстрували за частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження", – ідеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи, або пробаційний нагляд до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.