Про це повідомила поліція Києва. Зазначають, що подія відбулась у Солом'янському районі столиці.

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Трьох підлітків затримали

Згідно з повідомленням, до громадянина іншої країни, у той час коли він перебував в супермаркеті, підійшла компанія підлітків та один із них розпалив в обличчя газовий балон.

Упродовж кількох годин причетних до інциденту встановили: ними виявились місцеві мешканці – двоє 12-річних та один 13-річний хлопці. У них також вилучили газовий балончик.



У підлітків вилучили газовий балончик / Фото Нацполіції

Відкрито кримінальне провадження

Їх разом із батьками запрошено до управління поліції для надання свідчень щодо інциденту.

Зазначають, що розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України - грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалось особливою зухвалістю та винятковим цинізмом.

Наразі з учасними інциденту тривають необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушенн.