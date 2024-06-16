Об этом сообщила полиция Киева. Отмечают, что событие произошло в Соломенском районе столицы.
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Трех подростков задержали
Согласно сообщению, к гражданину другой страны, в то время когда он находился в супермаркете, подошла компания подростков и один из них разжег в лицо газовый баллон.
В течение нескольких часов причастных к инциденту установили: ими оказались местные жители – двое 12-летних и один 13-летний парни. У них также изъяли газовый баллончик.
У подростков изъяли газовый баллончик / Фото Нацполиции
Открыто уголовное производство
Их вместе с родителями пригласили в управление полиции для дачи показаний относительно инцидента.
Отмечают, что начато уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом.
Сейчас с участниками инцидента продолжаются необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения.