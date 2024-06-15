Сообщается, что конфликт произошел на фоне личной неприязни несовершеннолетнего. Правоохранители провели с подростком беседу и предупредили о последствиях таких действий.
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Избиение пенсионера
Правоохранители рассказали, что узнали об инциденте из социальных сетей. Следователи установили все детали.
Юноша проживает в одном доме с дедушкой и пренебрежительно относится к нему. Увидев мужчину на лестничной площадке, подросток сначала начал выгонять пенсионера на улицу, а затем ударил его ногой. Событие на камеру снимала подруга несовершеннолетнего, после чего видео стало достоянием соцсетей,
– указали в полиции.
Парень напал на пенсионера в подъезде дома / Фото полиции
В пятницу, 14 июня, правоохранители пригласили 14-летнего киевлянина вместе с родителями в управление полиции для дачи объяснений. Там подростку провели воспитательную беседу о неприемлемости оскорбительного отношения к другим. Они отметили, что оно имеет последствия в виде административной или уголовной ответственности.
Подростка и родителей пригласили в участок / Фото полиции
На мать подростка сотрудники полиции составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Информацию передали в социальные службы и учебное заведение, с целью проведения дальнейшей воспитательной работы.
Дети и несовершеннолетние: новости
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