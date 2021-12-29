Підозрюваних у вбивстві головного лікаря санаторію на Рівненщині арештували

Двох чоловіків, яких підозрюють у жорсткому вбивстві головного лікаря санаторію на Рівненщині Ярослава Сивого взяли під варту. Права внесення застави їх позбавили.

Що відомо про підозрюваних

Запобіжний захід двом іноземця обрали за клопотанням Святошинської прокуратури. Їм інкримінують статтю про умисне вбивство.

До теми "Неймовірна втрата": на Рівненщині прощатимуться із вбитим відомим лікарем

Підозрюваними є двоє громадян Узбекистану та Киргизстану віком 43 та 34 роки. Їм загрожує до 15 років ув'язнення або ж довічне ув'язнення.

Наразі досудове розслідування ще триває.

Деталі вбивства лікаря

Трагедія трапилася ввечері 20 грудня у Києві. Відомо, що медик піймав на вулиці таксі, щоб доїхати до готелю. У салоні, крім водія, був ще один чоловік. Коли Ярослав Сивий витяг тисячогривневу купюру, чоловіки зрозуміли, що у пасажира є гроші.

Тоді один із нападників пересів на заднє сидіння та почав бити лікаря кулаками та скляною пляшкою. Чоловік втратив свідомість, а зловмисники забрали у нього гроші, телефон, сумку та банківські карти. Свою жертву вони відвезли за межі столиці й кинули у лісосмузі зі зв'язаними руками й ногами.

Спершу 50-річного лікаря не могли знайти. Лише за тиждень нападників розшукали, коли вони почали знімати гроші з картки. Тоді й з'ясувалося, що Сивого вбили.

Наразі основна версія слідства полягає у тому, що лікаря вбили заради грошей. Однак ЗМІ припускають, що вбивство могли скоїти і заради дозволу на приватизацію санаторію "Червоної калини". Однак самі працівники закладу цю інформацію заперечують.

Прощання із вбитим лікарем відбудеться 29 грудня. Його колеги досі не вірять у трагедію. "Всі до останнього сподівалися, що наш керівник повернеться живий і здоровий", – сказала завідувачка санаторію "Червона калина" Світлана Овдійчук.

Повний текст публікації Київської міської прокуратури:

Підозрюваних у вбивстві головного лікаря з Рівненщини взято під варту.

За клопотанням Святошинської окружної прокуратури міста Києва двом іноземцям, підозрюваним у вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв з Рівненщини, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомлялося раніше, підозрювані – громадяни Киргизької Республіки та Узбекистану – ввечері 20 грудня 2021 року на таксі підвозили 50-річного потерпілого до готелю, та під час поїздки здійснили на нього напад. За даними слідства, під час нападу зловмисники заподіяли чоловіку смерть та залишили його тіло у лісосмузі під Києвом.

Дії підозрюваних кваліфіковано за п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Досудове розслідування триває.