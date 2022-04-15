Підтримка світу та депутінізація: новини з дипломатичного фронту за 14 квітня

Українські дипломати продовжують відстоювати інтереси держави та працювати над посилення допомоги від західних партнерів. Про актуальні новини з дипломатичного фронту – читайте далі.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном щодо військової допомоги для України. Вони також узгодили позиції щодо чергових санкцій проти Росії.

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Підтримка світу

Після переговорів з Кулебою глава Міністерства закордонних справ Ірландії Саймон Ковені підтримав запровадження нафтового ембарго проти Росії. Також Ірландії погодила виділення додаткових 3 мільйонів євро на роботу Міжнародного кримінального суду.

Водночас Польща та Швеція готуються до донорської конференції для України. Захід запланований на травень. Спікери Сенатів Польщі та Чехії з'їздили до міст на Київщині, які стали символом звірств росіян, у рамках візиту до України. Йдеться про Ірпінь, Бучу та Бородянку.

Санкції та депутінізація світу

Посольство Франції відновить свою роботу у Києві. Цього тижня іспанське місто Фуентес-де-Андалусія в Іспанії тимчасово перейменували в “Україну”.

У Великій Британії ухвалили рішення про введення санкції проти бізнес-партнерів російського олігарха Романа Абрамовича. До британського санкційного списку потрапили Євген Тененбаум та Давид Давидович. Влада Великої Британії заморозила активи цих чоловіків у розмірі 10 мільярдів фунтів стерлінгів.

Водночас у Молдові ухвалили проєкт закону про заборону використання символів війни Росії проти України. Молдавські парламентарі згадали про георгіївську стрічку, символи Z і V, які зараз активно використовують росіяни.

Місія експертів Московського механізму ОБСЄ підготувала звіт про порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, які скоїли російські військові скоїли з початку війни проти України.

Польща продовжує підтримувати Україну. Міністерство культури та національної спадщини Польщі вирішило надати кошти на друк книг українською мовою:

300 тисяч польських злотих витратять на друк 80 тисяч примірників дитячої літератури українською мовою.

польських злотих витратять на друк літератури українською мовою. ще 450 тисяч злотих підуть на друк 40 тисяч примірників дитячої книги "Мала книга – велика людина".

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