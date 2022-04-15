Поддержка мира и депутинизация: новости с дипломатического фронта за 14 апреля

Украинские дипломаты продолжают отстаивать интересы государства и работать над усилением помощи от западных партнеров. Об актуальных новостях с дипломатического фронта читайте дальше.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном по поводу нового пакета военной помощи для Украины. Они также согласовали позиции по очередным санкциям против России.

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Поддержка мира

После переговоров с Кулебой глава Министерства иностранных дел Ирландии Саймон Ковени поддержал введение нефтяного эмбарго против России. Также Ирландия согласовала выделение дополнительных 3 миллионов евро на работу Международного уголовного суда.

Польша и Швеция готовятся к донорской конференции для Украины. Мероприятие запланировано на май. Спикеры Сенатов Польши и Чехии съездили в города Киевской области, которые стали символом зверств россиян, в рамках визита в Украину. Речь идет об Ирпене, Буче и Бородянке.

Санкции и депутинизация мира

Посольство Франции возобновит свою работу в Киеве. На этой неделе испанский город Фуэнтес-де-Андалусия в Испании временно переименовали в "Украину".

В Великобритании было принято решение о введении санкции против бизнес-партнеров российского олигарха Романа Абрамовича. В британский санкционный список попали Евгений Тененбаум и Давид Давидович. Власти Великобритании заморозили активы этих мужчин в размере 10 миллиардов фунтов стерлингов.

В то же время в Молдове был принят проект закона о запрете использования символов войны России против Украины. Молдавские парламентарии упомянули о георгиевской ленте, символах Z и V, которые сейчас активно используют россияне.

Миссия экспертов Московского механизма ОБСЕ подготовила отчет о нарушении международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных российскими военными с начала войны против Украины.

Польша продолжает поддерживать Украину. Министерство культуры и национального наследия Польши решило предоставить средства на печать книг на украинском языке:

300 тысяч польских злотых потратят на печать 80 тысяч экземпляров детской литературы на украинском языке.

польских злотых потратят на печать 80 тысяч экземпляров детской литературы на украинском языке. еще 450 тысяч злотых пойдут на печать 40 тысяч экземпляров детской книги "Малая книга – великий человек".

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