Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном по поводу нового пакета военной помощи для Украины. Они также согласовали позиции по очередным санкциям против России.
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Поддержка мира
После переговоров с Кулебой глава Министерства иностранных дел Ирландии Саймон Ковени поддержал введение нефтяного эмбарго против России. Также Ирландия согласовала выделение дополнительных 3 миллионов евро на работу Международного уголовного суда.
Польша и Швеция готовятся к донорской конференции для Украины. Мероприятие запланировано на май. Спикеры Сенатов Польши и Чехии съездили в города Киевской области, которые стали символом зверств россиян, в рамках визита в Украину. Речь идет об Ирпене, Буче и Бородянке.
Санкции и депутинизация мира
В Великобритании было принято решение о введении санкции против бизнес-партнеров российского олигарха Романа Абрамовича. В британский санкционный список попали Евгений Тененбаум и Давид Давидович. Власти Великобритании заморозили активы этих мужчин в размере 10 миллиардов фунтов стерлингов.
В то же время в Молдове был принят проект закона о запрете использования символов войны России против Украины. Молдавские парламентарии упомянули о георгиевской ленте, символах Z и V, которые сейчас активно используют россияне.
Миссия экспертов Московского механизма ОБСЕ подготовила отчет о нарушении международного гуманитарного права и международного права в области прав человека, военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных российскими военными с начала войны против Украины.
Польша продолжает поддерживать Украину. Министерство культуры и национального наследия Польши решило предоставить средства на печать книг на украинском языке:
- 300 тысяч польских злотых потратят на печать 80 тысяч экземпляров детской литературы на украинском языке.
- еще 450 тысяч злотых пойдут на печать 40 тысяч экземпляров детской книги "Малая книга – великий человек".