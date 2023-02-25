Китай не сприймає Росію як рівню: що хотів продемонструвати своїм "мирним планом"

Пекін оприлюднив неоднозначний "мирний план" для Росії та України. Китай дотримується проросійського нейтралітету.

Про це для 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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"Коли я дивлюсь на політику Китаю стосовно Росії, то в мене чітке розуміння, що Китай не сприймає Росію як рівню. Це Росія завжди каже, що вона з Китаєм", – сказав експерт.

Зверніть увагу – Іван Ус про політику Китаю: дивіться відео

Не є союзником Росії

За словами Уса, для Китаю Росія насамперед це країна, яка створює проблеми для США й не більше. Щодо глибокого партнерства, то, як зазначив експерт, можна порівняти заяви китайських та російських лідерів.

Китай ніколи не говорить про союз з Росією. Вони підтверджують гарні стратегічні стосунки, але уникають розмов про союз. Нещодавнє голосування в ООН чітко продемонструвало, що Росію підтримує 5 країн. Китай утримався в голосування. Це чіткий сигнал, – вважає Ус.

Він розповів, що Китай нібито зберігає проросійський нейтралітет і так званий "мирний план" свідчить, що Пекін гратиме на боці Кремля. На думку Уса, китайські пропозиції занадто загальні – "за все гарне й проти всього поганого".

"Як на мене, це просто демонстрація Китаєм, що він є однією з глобальних сил. Відповідно, від них вимагали таких кроків. І Китай це зробив. Проте говорити про активну допомогу Росії не варто", – додав Ус.

Може втратити всі здобутки

Експерт наголосив, що Китай не допомагав Росії за рік повномасштабної війни. Ус розповів, що 14% експорту Китаю – це ЄС, 17% – США, а 2% – Росія. Відтак це прагматична країна й експерт не вважає, що вона зацікавлена виступати військовим союзником Росії й втратити ринки.

"За 2001 рік експорт Китаю склав 266 мільярдів доларів. Після цього Китай включають в СОТ. Він стає частиною глобалізації, його допускають на ринки ЄС і США. І що маємо? У 2021 році 3,2 трильйона доларів експорту. Навіщо Китаю втрачати те, що він здобув за 20 років?", – запитав спікер.

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Відчуває наслідки війни

Ус вважає, що пункт "мирного плану" про скасування односторонніх санкцій є чіткою критикою Заходу. За його словами, фактично крім пункту про повагу до територіальної цілісності все інше відображає проросійську позицію.

"Китай економічно страждає, бо почалися санкції. Світова економіка різко змінила рух і країни, які раніше заплющували очі на зростання Китаю, зрозуміли, що Пекін впливовий. У "мирному плані" згадали риторику Холодної війни, бо Китай розуміє, що може втратити всі свої здобутки", – додав експерт.